Fuerte reproche de FCDMX a Cámara por retrasar desafueros de Toledo y Huerta

La titular de la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Ernestina Godoy Ramos, expresó su “enérgico rechazo” a la determinación de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, de excluir del periodo extraordinario de sesiones el análisis y votación del desafuero de los diputados federales Benjamín Saúl Huerta y Mauricio Toledo.

A través de un videomensaje en sus redes sociales, Godoy Ramos señaló: “La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México manifiesta su más enérgico rechazo a esta determinación. Nos parece lamentable que esta Legislatura de la Cámara de Diputados haya dilatado y, en los hechos, negado la posibilidad de someter a discusión y votación el desafuero de dos de sus integrantes”.

La Fiscal capitalina sostuvo que la autoridad ministerial presentó ante la Cámara de Diputados una investigación objetiva, que establece la responsabilidad de ambos legisladores en delitos graves, y consignó que la negativa a discutir la posibilidad de desafuero “niega el acceso a la justicia a las víctimas y alienta la impunidad”.

“Como Fiscalía presentamos una investigación profesional y objetiva que establece sin lugar a dudas la responsabilidad de las personas señaladas en delitos graves. Benjamín Huerta al ser acusado de violación y abuso sexual contra menores de edad y Mauricio Toledo por enriquecimiento”, explicó.

La funcionaria aseveró que la ciudadanía no debe aceptar que la política se interponga entre las víctimas y el acceso a la justicia: “queremos que escuchen a esta Fiscalía ya que en el expediente que les presentamos está la voz de las víctimas. La política no puede estar divorciada de la justicia”.

Señaló que las instituciones del Estado deben estar a favor de las víctimas y no contra ellas, por lo que hizo un llamado a los integrantes de la Cámara de Diputados para apoyar a la ciudadanía.

“Esta Fiscalía no acepta, y la sociedad tampoco debería de hacerlo, que la política se interponga entre las víctimas y el acceso a la justicia. Las instituciones del Estado, deben colocarse del lado de la justicia y en favor de las víctimas, no en contra de ellas. Hago un llamado respetuoso, pero firme a los diputados a analizar las pruebas que ofrecemos y decidan si es o no procedente el desafuero de estos dos legisladores”, aseveró.

Además, comentó que “aún hay tiempo de corregir la terrible determinación si todas y todos los partidos políticos se deciden colocar este asunto en la agenda de sus prioridades”.

La Sección Instructora de la Cámara de Diputados avaló como procedente el desafuero de ambos legisladores el pasado 5 de julio, luego de una votación, pero al haber concluido el periodo ordinario de sesiones, se requiere una sesión extraordinaria para que San Lázaro se erija en jurado de procedencia.

El jueves, se avaló en la Comisión Permanente el periodo extraordinario de este viernes, en el cual sólo se aprobaron la prórroga para la entrada en vigor de las modificaciones a la subcontratación laboral (outsourcing) y nombramientos pendientes, pero no el dema de los desafueros, lo que incluso generó un enfrentamiento en tribuna entre legisladores de Morena.

Al respecto, el líder de los senadores guindas, Ricardo Monreal, aseguró que sí existen posibilidades de que se realice el segundo periodo extraordinario en agosto para abordar dicho tema, la cual tendría que aprobarse por mayoría calificada en la próxima sesión de la Comisión Permanente.

El diputado petista Toledo Gutiérrez fue acusado desde enero pasado por la Fiscalía capitalina de enriquecimiento ilícito y corrupción en su gestión como delegado en Coyoacán, por más de 11 millones de pesos. Mientras que Huerta Corona, suspendido como integrante de Morena, fue señalado de violación equiparada y abuso sexual contra un menor tras ser detenido en abril en un hotel capitalino.

De ser encontrados culpables, el primero podría recibir una sentencia de 12 años de prisión, y el segundo, hasta 43.