Funcionan sin luz ni pantallas... 600 telesecundarias

A poco más de una semana de que arranque el nuevo ciclo escolar, son 600 escuelas telesecundarias las que no cuentan con energía.

Durante la conferencia vespertina ofrecida desde Palacio Nacional, la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Leticia Ramírez Amaya, mencionó que al iniciar esta administración se realizaron diversos proyectos para acondicionar los planteles, debido al estado de “abandono” en el que se encontraban.

La funcionaria estimó que, a más tardar en octubre, ya se contarán con las condiciones necesarias para que las 18 mil 855 escuelas puedan ser utilizadas por los estudiantes.

“Cuando hablamos de telesecundarias, hablamos de las zonas más alejadas de la geografía de México, donde no es posible tener escuelas de organización completa… Nos faltan algunas secundarias que, a estas alturas, fíjense lo grave, aún no tienen luz… Hasta pena me da decirlo, tenemos 600 aún sin energía eléctrica”, comentó.

Ante esta situación, Ramírez Amaya también aseguró que se trabaja para resolverla lo antes posible.

“Casi la totalidad de las escuelas era una situación tremenda. Hubiéramos querido resolverlo antes, pero sí nos detuvo un poco la pandemia”, agregó.

Especificó que sólo 30 por ciento de estas escuelas tienen instalados los decodificadores que permiten a los planteles recibir la información vía satélite.

En otro tema, la secretaria también explicó el perfil de egreso que se espera del nuevo modelo educativo.

Mencionó que uno de los objetivos es que las y los alumnos que se enfrentarán al nuevo plan de estudios se conciban como ciudadanos no sólo al momento de votar, sino de actuar en sociedad.

El investigador emérito de la UNAM y colaborador en el nuevo modelo, Ángel Díaz Barriga, abundó que se buscan personas “armónicas”, en donde no sólo se cuente con el conocimiento científico sino también con el social.