'El futuro es naranja, vamos por un nuevo México', afirma Samuel García.

En el marco del Segundo Informe de la Bancada Naranja, Samuel García Sepúlveda, precandidato por Movimiento Ciudadano (MC) a la Presidencia de la República, aseguró que el futuro es naranja para un nuevo México.

Ahí en el recinto del Teatro Roberto Cantoral, donde acudieron al llamado Diputados y Senadores de la Bancada Naranja, el emecista fue coreado nuevamente: "Presidente, Presidente".

Garcia Sepúlveda estuvo acompañado de Mariana Rodríguez Cantú, de AMAR a Nuevo León; Dante Delgado, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano.

Además, acudieron alcaldes, regidores, militantes y simpatizantes de Movimiento Ciudadano.

"Y hoy no me queda más que decir que no hay quinto malo. Lo hicimos en 2012, crecimos en el 2015, en el 2018 nos duplicamos, en el 2021 gobernamos ya los dos estados más importantes de México y las tres capitales.

"Ahora sigue el mayor reto, el principal, vamos a ganar la Presidencia de la República, vamos a ganar y ser primera la fuerza en la Cámara de Senadores, primera fuerza en la Cámara de Diputados, en los congresos locales, la Ciudad de México, con (Salomón) Chertorivski, seguir siendo gobierno en Jalisco con (Pablo) Lemus, y vamos por como dice (Jorge) Máynez por ese México Nuevo o ese nuevo México", expresó García Sepúlveda.

Un día después de llevar a cabo su registro para la candidatura presidencial por Movimiento Ciudadano, Samuel García recibió el apoyo incondicional con un panorama alentador para contender en la boleta en el 2024.

En esa competencia interna para elegir al abanderado naranaja, García Sepúlveda encabeza los careos ante siete aspirantes de su partido.

"Queremos como Nuevo León tener los votos necesarios para una nueva Constitución acorde a los nuevos tiempos, queremos un nuevo convenio fiscal que respete a los estados, un nuevo federalismo, nuevas leyes que tengan esa materia ecológica, el medio ambiente, los derechos, las libertades.

"Si en dos años batallando con el 'PRIAN' de Nuevo León nos trajimos a Tesla, imagínense lo que vamos a hacer teniendo el Congreso a favor y gobernando este país hermoso nuestro México", expresó Samuel García.

En el cierre de la emotiva jornada, el coordinador de la Bancada Naranja en San Lázaro, Jorge Álvarez Máynez, confirmó ese panorama alentador que se avecina previo a las elecciones.

"Contigo Samuel vamos a ir juntos a la batalla más importante de Movimiento Ciudadano. Llevaremos a Samuel García y Mariana Rodríguez al triunfo, ¡Somos imparables!" expresó Jorge Máynez.

