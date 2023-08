Gálvez y Rangel difieren sobre política exterior

Con un más acentuado choque de ideas por el tema de política exterior, como no se había visto en debates anteriores, ayer se llevó a cabo el cuarto y penúltimo foro regional temático entre las aspirantes del Frente Amplio por México (FAM), Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes, en Guadalajara, Jalisco.

La discordancia de ideas tuvo lugar luego de que la aspirante presidencial panista aseguró que en el mundo hay una polarización de mercados entre China y Estados Unidos como no se había visto desde la caída del muro de Berlín, por lo que pidió ser pragmática y apoyar al vecino del norte: “Aquí no nos podemos confundir, no estamos cerca de China, nuestro aliado es Estados Unidos”.

Sin embargo, la priista aseguró que México debe también jugar en el bloque de América Latina: “No comparto que vivamos en un mundo bipolar. Debemos jugar y aprovechar la ventaja de estar en el bloque, jugar con Hispanoamérica también”.

A pesar de ello, Gálvez mencionó que no tiene duda que el cariño está con América Latina, ya que comparten varias cosas, pero aclaró que México es una democracia que respeta los derechos humanos y, por ello, aseguró que los lazos no deben ser con gobiernos dictatoriales, como el de Cuba, Venezuela o Nicaragua, donde no hay libertad de expresión, democracia y tienen presos políticos, dijo.

Paredes Rangel mencionó que ha habido una evolución geopolítica y hoy se está en una nueva etapa donde hay otros países desarrollados, como Japón e India, y que, ante esto, es importante aprovechar la ventaja de pertenecer a un bloque regional junto a Brasil, que son los países fuertes de América Latina.

De inmediato, la panista dijo que México y Brasil eran influyentes y ahora sólo queda Brasil, por lo que es necesario usar el pragmatismo, pues más del 80 por ciento del comercio en México es con EU y advirtió que hay que tomar decisiones con la razón, al estar ubicados en Norteamérica, aunque aclaró que es necesario fortalecer a América Latina y luchar contra la inseguridad, migración y regímenes.

Ante las propuestas de Gálvez de atraer inversiones y empresas en temas de nearshoring, mentefactura, tecnología, inteligencia artificial, energía, medio ambiente, cambio climático, robótica, electromovilidad y semiconductores, Paredes mencionó que gobernar este país en el siglo actual es una “enorme responsabilidad, por la posición económica y social que posee, al ser un líder junto a Brasil.

Mencionó que esto le da la posibilidad de guiar el desarrollo del continente y citó a Carlos Fuentes, al señalar que no debe ser bajo un “rol imperial”, pues las vías más transitables para ello son la diplomacia y el diálogo.

Paredes Rangel criticó las políticas económicas, de relaciones exteriores y migratorias del actual sexenio, algunas de las cuales las señaló para rebatir ideas expuestas por Gálvez Ruiz. En este foro, el aplausómetro estuvo equilibrado, con un ruidoso apoyo para ambas aspirantes.

Este sábado se llevará a cabo el último encuentro en Mérida, Yucatán, ya que la siguiente semana empieza la recta final de las encuestas para determinar a quien conducirá los trabajos del Frente Amplio.