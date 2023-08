Gálvez rechaza que los “dados estén cargados”

Con sus más de 550 mil firmas de apoyo y su posicionamiento en las encuestas, Xóchitl Gálvez aseguró que no hay “dados cargados” en el proceso interno del Frente Amplio por México, sino que puntualizó que su posición es reflejo del trabajo que hizo al recorrer 18 estados del país.

“Soy la aspirante que más firmas tiene, más de 550 mil, yo creo que soy la aspirante que más estados recorrió, 18 hasta el día de hoy, y soy la aspirante que va arriba en las encuestas, ¿cuáles dados cargados? Es la realidad, a uno no le gusta perder, pero yo si estuviera en segundo o tercer lugar reconocería a la persona que va arriba”, manifestó.

Entrevistada en el Senado de la República, donde encabezó la sesión de la Comisión de Asuntos Indígenas, sesión a la cual los legisladores de Morena y sus aliados le hicieron el vacío para que no se completara el quorum —se salvó por la asistencia de los senadores de oposición y de las morenistas Susana Harp y Nestora Salgado—, la política hidalguense señaló que, por el momento, no tiene considerado separarse de su cargo como senadora.

Incluso señaló que se apegaría a los criterios que definiera el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en caso de que decidiera que tenían que separarse de cargo, que finalmente determinó que no era un requisito necesario, pero subrayó que ella seguía cumpliendo con todo su trabajo legislativo.

Xóchitl Gálvez, Aspirante presidencial

“Yo no tengo pensado separarme, porque supongo que va a haber un periodo de silencio, porque hasta la precampaña podremos volver a salir. Este periodo será un periodo de silencio y será un periodo de trabajar, me he llevado un diagnóstico impresionante”, comentó.

Respecto a la insistencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador de ir en contra del juez que le concedió el amparo, la senadora del PAN subrayó que no se le está limitando su libertad de expresión al mandatario federal, sino que el problema es que, en su calidad del hombre más poderoso del país, no puede utilizar información confidencial para atacar con fines políticos a quienes no le caen bien.

“El juez tiene razón, la Constitución protege a los mexicanos de abusos de poder como éste; éste es un abuso de poder, por eso yo le digo al Presidente que no me perdone la vida, que no ande de perdonavidas, si él cree que yo cometí un delito, que lo denuncie, que lo pruebe en las instancias legales”, remarcó.

Gálvez dijo que tampoco se debe permitir que con las declaraciones del mandatario se normalice la violencia política de género en contra de las mujeres, con argumentos como los que se utilizaban para negarles el voto.

“No creo que debamos normalizar la violencia en contra de las mujeres, sí me preocupa que el Presidente no entienda de qué se trata el tema, se siente candidato y no se han enterado que es Presidente, él ejerce la violencia desde una posición de poder muy fuerte.

“Con un micrófono muy poderoso y me ataca diciendo que yo, por la única razón que estoy aquí, es porque un grupo de hombres me pusieron, ésa era la visión cuando no se les dejó votar a las mujeres, después de la Constitución, porque decían que a las mujeres los hombres las controlaban, por eso no les querían dar el voto”, manifestó la panista.