En medio de pausa con el Frente, PRD respalda a Xóchitl

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, dijo que la senadora Xóchitl Gálvez cuenta con todo el respaldo de su partido y reprochó los comentarios realizados reiteradamente por el Presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de la senadora.

En un videomensaje difundido ayer, Zambrano apuntó: “Condeno las descalificaciones y los ataques que se han lanzado en los últimos días contra nuestra amiga Xóchitl Gálvez, aspirante a conducir la construcción del Frente Amplio por México, ataques que vienen desde el poder presidencial y, lamentablemente, también a esos ataques se han sumado liderazgos de la oposición, que terminan haciéndole el juego a Morena y, particularmente, a López Obrador”.

Agregó: “De ninguna manera comparto los que hayan venido de algunos amigos, compañeros, del PRD, porque eso significa descalificarnos a nosotros mismos como partido socialdemócrata-feminista, que es el PRD. Toda mi solidaridad contigo Xóchitl y, desde luego, que seguiremos caminando juntos”.

El mensaje de Zambrano se difundió dos días después de que el exaspirante presidencial Silvano Aureoles planteara que el PRD compitiera solo o que se aliara con Movimiento Ciudadano.

Zambrano Grijalva ratificó este domingo que su partido se mantendrá en el bloque opositor y se deslindó de los señalamientos que hicieron Silvano y el senador Miguel Ángel Mancera, luego de que quedaran fuera de la contienda interna.

La encuesta se va a cerrar, "será Claudia o yo": Ebrard

De cara a la realización de la encuesta para definir al coordinador de los Comités de Defensa de la Transformación, Marcelo Ebrard enfatizó que, según los estudios de opinión, las opciones apuntan a que será Claudia Sheinbaum o él.

Entrevistado en Tijuana, Baja California, explicó que la encuGe hubiese una boleta para que las personas puedan, de forma secreta, poner cuál es su preferencia, porque las preguntas confunden, van a provocar mucho conflicto político y no son transparentes”, comentó.

El excanciller dijo que ante los sondeos previos que se han realizado, es evidente que habrá un resultado cerrado entre la exmandataria capitalina y él: “Se va a cerrar, va a ser Claudia o yo, es lo que te dicen todas las encuestas”.

También comentó que, para el año próximo, en México deben estar preparados para también conocer el desenlace electoral que tendrán en Estados Unidos y para estar pendientes ante la legislación migratoria que implementen.

“En 2024 yo creo que tenemos que hacer una lucha muy grande por informar a todos los mexicanos en Estados Unidos, en contra de una serie de normas que son contrarias a los derechos humanos, a la esencia de éstos, por ejemplo, la Ley DeSantis, en Florida, basada en las peores tradiciones esclavistas, porque lo que plantea es que se te aplique una ley por tu aspecto, ésa la estamos combatiendo y tenemos que combatirla y el año del 24 lo que tenemos que hacer es estar siempre bien preparados para cualquier desenlace electoral en Estados Unidos, una parte de estar preparados es que tengas razón”, dijo.

En su gira en Baja California, Ebrard estuvo en Mexicali, donde inauguró la primera Casa Violeta de dicha ciudad y reiteró que el anhelo que le han compartido las mexicanas es que todas las mujeres tengan su Pasaporte Violeta.

Acerca del siguiente programa social de la Cuarta Transformación, que consistiría en un apoyo de tres mil pesos mensuales para las jefas de hogar que mantienen solas a sus familias, calculó: “Más o menos estás hablando de un tercio de las viviendas, dependiendo el estado en el que estés y la zona en la que estés. Aquí en la zona fronteriza es más alto y en otras zonas del país es un poquito más bajo”.

El excanciller agregó que es un objetivo ambicioso porque “requiere involucrar a todas las áreas del Gobierno federal para hacer frente a la realidad de violencia que tenemos, para apoyar a las mujeres que están en la posición de mantener a su familia solas y, sin embargo, tienen las mismas cargas o más que todos los demás”.

Además, Ebrard adelantó, en sus redes sociales, que este lunes responderá, en un evento en la capital, qué deben hacer en el siguiente nivel de la 4T para duplicar el salario promedio.

"Objetivo de 4T, reducir brecha de la pobreza"

Claudia Sheinbaum aseguró que el objetivo de la Cuarta Transformación es seguir reduciendo la brecha entre los que tienen más y los más pobres, lo que marca la diferencia con la oposición, que, dijo, critica la entrega de programas sociales y cree que los que no han salido de la pobreza es “por flojos”.

La exjefa de Gobierno de la Ciudad de México encabezó una asamblea informativa en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, donde destacó la necesidad de darle continuidad a las grandes obras de infraestructura impulsadas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, como el Tren Transístmico.

Además, mencionó que con las obras y programas de la actual administraciónse logró que ocho millones de personas salieran de la pobreza, y que se reduzca de manera histórica la brecha de desigualdad que había en gobiernos anteriores.

“Antes, en 2016 había 21 veces de diferencia entre los que más tenían y los que menos tenían y se redujo a 15 veces y el objetivo es seguirlo reduciendo y seguir sacando a todos los mexicanos y mexicanas de la pobreza”, indicó.

La exmandataria precisó que esto es completamente contrario a lo que hicieron los gobiernos neoliberales, que hoy, desde la oposición critican la entrega de programas sociales.

“Del otro lado, en el bloque opositor que no saben qué decir ni cómo hacerle, ellos no quieren ni creen en los apoyos ni en los derechos de los mexicanos. Ellos creen que una persona que no tiene recursos o no han podido salir de la pobreza es flojo, es un problema de un sistema que no ha podido dejar bienestar”, manifestó.