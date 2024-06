Gana Ale Rojo de la Vega la Cuauhtémoc y agradece a los vecinos y vecinas que confiaron en su proyecto

En su mensaje de la victoria, la candidata a la alcaldía de Cuauhtémoc por la coalición “Va por la Ciudad de México”, integrada por el PRI, PAN y PRD, Ale Rojo de la Vega, les agradeció a los miles de vecinos y vecinas que cumplieron con su responsabilidad con entusiasmo, orden y alegría al salir a votar por nuestra propuesta para la demarcación.

“Gracias por su esperar pacientemente, durante esas largas horas de hacer fila bajo el sol, gracias por vencer las amenazas y el miedo, su participación en esta fiesta democrática aquí, en la que la Cuauhtémoc, hizo que ganara contundentemente la paz, el progreso, la seguridad”.

Aseguró que con la victoria alcanzada se iniciará una nueva historia de progreso para las y los ciudadanos de la alcaldía “ya que juntos les dijimos basta a los malos gobiernos y por fin sacamos a los que tanto daño le hicieron a la Cuauhtémoc.

Asimismo, afirmo que en su administración las mujeres serán referente, serán fuerza, luz y cambio “aquí no llega una, llegamos todas”. Agregó que el Instituto Electoral de la Ciudad de México en su conteo rápido la señalo como ganadora de la elección, “esperamos que todas las fuerzas políticas reconozcan y respeten la voluntad ciudadana de que llego el cambio de verdad”.

Al dirigirse a los ciudadanos de la Cuauhtémoc, les dio las gracias por no dejarla sola durante su recorrido por las 33 colonias de la demarcación, “escuche sus peticiones y propuestas, no tengan duda, trabajaremos duro y en base a sus prioridades desde el primer día de mi gobierno, yo no sé fallar; solo les pido una cosa: no me dejen sola, porque voy a regresar y estar con ustedes para agradecerles y trabajar juntos para hacer la mejor alcaldía para vivir”.

Finalmente agradeció a su equipo, a sus brigadistas y a la militancia partidista, así como a los jóvenes y mujeres que trabajaron por el cambio; “gracias a mi familia por estar a mi lado, lo logramos. A mis hijos por ser mi motor y fuerza para seguir adelante”.

