Garantizados los recursos para programas y obras del gobierno federal: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que hoy se revisará el programa de austeridad con el gabinete, pero aseguró que se garantizarán recursos para programas sociales y la nómina a todos los empleados de gobierno.

"No vamos a tener dificultad, no se detiene ninguna obra, no hay subejercicio, esto significa que el avance físico corresponde al avance financiero; entonces la nómina de todos los que trabajan al servicio del pueblo, todos tienen garantizado el sueldo, su aguinaldo, no hay recortes y vamos a proyectar el presupuesto que tenemos que enviar a Congreso", explicó el mandatario.

Agregó que la evaluación de los ingresos y egresos corresponderá al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, pero el Presidente adelantó que hay un incremento en la recaudación que pasó de dos billones 595 el año pasado a dos billones 845 mil pesos que se tienen en 2022, lo que da garantías al gobierno de contar con recursos suficientes para continuar sus obras, programas y mantener la nómina gubernamental.

López Obrador destacó que no habrá ningún recorte de personal, pero si en gastos de operación de la administración.

Cuestionado sobre la presentación del tercer paquete de infraestructura de la iniciativa privada porque están en espera de conocer la evolución de la economía mundial.

