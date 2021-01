López-Gatell explica retraso de vacuna Pfizer; es para "evitar acaparamiento”

El subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, informó que el retraso en la llegada de vacunas Pfizer contra Covid-19 a México, se deriva de un ajuste que se hizo de la distribución en el mundo.

Destacó que ello permitirá contribuir a la redistribución mundial del biológico para los países que han tenido nulo o muy poco acceso a las vacunas.

“Porque si no hay esta coordinación existe en su lugar acaparamiento, y la consecuencia desde luego es muy nefasta y dañina para quienes no tiene acceso a la vacuna, pero también para los países que tiene acceso a la vacuna en la medida que la epidemia seguirá activa más tiempo si no logramos que de forma más o menos sincrónica los países del mundo empiecen a lograr vacunar”, puntualizó.

El funcionario recordó que la decisión de esperar también es acorde con la iniciativa que, en abril de 2020, el Presidente Andrés Manuel López Obrador planteó a las naciones unidas para evitar el acaparamiento, “y que fue aprobada casi por unanimidad”.

También recordó que este lunes el director de la OMS, Adhanom Gebreyesus, criticó la actitud “egoísta” de algunos países ricos, tras señalar que mientras que en 49 países de ingresos altos y medios se han distribuido 39 millones de dosis de vacunas, en una sola nación de ingresos bajos se han inmunizado 25 personas.

“Hacía un llamado muy enfático a las naciones a tener una actitud de generosidad, entendiendo que las epidemias, y más cuando se trata de pandemias de esta magnitud, requiere de la coordinación de todos los países del mundo”, expresó.

Insistió en que la entrega “simplemente será aplazada, pero ayudará a que otras naciones tengan acceso a la vacuna”.