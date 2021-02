Hugo López-Gatell rechaza imponer cuarentena a viajeros internacionales

El Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, rechazó que se tomen medidas de cuarentena o confinamiento contra los visitantes extranjeros porque los resultados serían menores, “las personas enfermas normalmente no viajan”.

“Está muy documentado que las personas viajeras son personas de bajo riesgo, o de baja probabilidad de tener la enfermedad activa, precisamente porque las personas enfermas no viajan, desde luego es posible que las personas que viajan se encuentren en un periodo de incubación o en el periodo presintomático en el que ya fueran transmisoras”, reconoció López Gatell.

Insistió en que tampoco es viable realizar pruebas PCR para detectar a los pasajeros que pudieran estar contagiados por Covid-19.

“Si se hacen pruebas como la prueba PCR que es la prueba estándar se tendría una mayor probabilidad de detectar la presencia del virus SARS-CoV-2, sin embargo, realizar una prueba de PCR es muy demandante en términos tecnológicos y estos no están disponibles en las ciudades en donde se encuentran los aeropuertos esto puede tener una situación adversa para el turismo”, enfatizó el Subsecretario de Salud.

López-Gatell recordó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) no recomienda que se intervenga en el caso de viajeros internacionales.

“Quiero reiterar que la posición de la OMS, consistente con las recomendaciones de los reglamentos sanitarios internacionales y un cuidadoso análisis técnico, no es conveniente no es favorable con estas medidas, no le corresponde a la OMS criticar las decisiones soberanas que tome cada estado”, señaló Hugo López-Gatell.