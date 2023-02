El día que Felipe Calderón dijo que se responsabilizaría si Genaro García Luna era declarado culpable (VIDEO)

"Llamo a los mexicanos a no distraerse de lo fundamental: hoy mismo, las familias sufren todos los días la extorsión, el robo, la violencia y la impunidad de los criminales. Por eso, el estado debe usar su poder para luchar contra la delincuencia, y no para hacer un uso faccioso de la justicia e intimidar a críticos y opositores".

Esta fue la reacción del expresidente Felipe Calderón el pasado 21 de febrero, luego de darse a conocer la declaratoria de culpabilidad de Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad durante su sexenio. Este comunicado que difundió en sus redes sociales, se contradice con las declaraciones que daba en 2020, cuando decía que si García Luna era reconocido como culpable de los cargos que se le imputan, él asumiría su responsabilidad.

¿Qué dijo Felipe Calderón en 2020?

Durante una entrevista con Carlos Loret de Mola para Latinus, el 25 de junio del 2020, y en el marco de la publicación de su libro "Decisiones difíciles", Felipe Calderón declaró que en caso de que Genaro García Luna fuera encontrado culpable, él se haría responsable de lo que le tocaba.

"Vamos a ver. Yo no quisiera especular y además a mí me parece muy importante, no sólo el tema de la presunción de inocencia; lo que sí es cierto y describo ahí en el libro 'Decisiones Difíciles', es que si es condenado por las cosas que se le acusan, por supuesto que yo lo considero una verdadera traición a la lealtad y ahí asumiré mi parte de responsabilidad de haberlo nombrado", refirió Calderón en aquella entrevista.

En 2020 @FelipeCalderon le dijo a Loret que si Garcia Luna era condenado asumiría su responsabilidad. Hasta ahora no hay más que auto justificación, sólo nos ha pedido que no nos distraigamos. Es un mentiroso sistemático. pic.twitter.com/w6JOWOMCSI — Sebastián Ramírez Mendoza (@Sebas_RM) February 22, 2023

¿Qué escribió Felipe Calderón sobre García Luna en su libro?

En el capítulo 11 del libro "Decisiones difíciles", al cual llamó "Seguridad, la tarea inconclusa", habla específicamente sobre la detención de Genaro García Luna, en donde lo vuelve a llamar traidor a la confianza otorgada al ser nombrado como titular de la Secretaría de Seguridad.

"Si llegara a demostrarse su culpabilidad, y se probaran los hechos de los que se le acusa, ésta sería una gravísima falta de confianza depositada en él por la sociedad, y en especial por sus propios compañeros de la Secretaría de Seguridad Pública y de otras dependencias que arriesgaron e incluso perdieron la vida en la lucha por la seguridad de los mexicanos", escribe el expresidente de México.

Esta semana, Andrés Manuel López Obrador, presidente de nuestro país, solicitó a Genaro García Luna a declarar como testigo para poder ahondar en el presunto involucramiento no sólo de Felipe Calderón, sino también de Vicente Fox, ya que en el sexenio de éste último, García Luna trabajó en la Agencia Federal de Investigación, la extinta AFI.