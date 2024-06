Resultado de elección, porque ahora programas sociales benefician al pueblo, afirma AMLO

El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), afirmó que la ciudadanía salió a votar en las elecciones del 2 de junio por la Cuarta Transformación, porque ahora reciben los apoyos de los programas sociales, ya que “es su dinero del presupuesto”.

MÁS INFORMACIÓN Mañanera de AMLO: 13 de junio del 2024

Durante la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, AMLO subrayó que aún sus opositores del bloque conservador están asombrados y no entienden qué pasó en el proceso electoral de hace dos semanas, porque viven en su propia “burbuja”.

“Ahora se beneficia al pueblo, estos programas de Bienestar no llegaban a la gente. Se asombran (los opositores) porque vivían en una burbuja y dicen: ‘cómo es que la gente sale a votar por una dictadura’ para volvernos no sé qué país, cosas así; ‘si el presidente tiene pacto con los narcos’, porque además son muy cerrados, sobre todo los que creen estas cosas, ‘no entiendo qué pasó’”, dijo AMLO.

“¿Qué pasó? Que la gente se da cuenta, siempre sabían que imperaba la corrupción, pero ahora lo pueden constatar porque no recibían nada de su dinero, del presupuesto, y están recibiendo apoyos”, aseveró AMLO.

Previamente, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, detalló que hay 14.4 millones de derechohabientes de las pensiones y otros programas sociales, con una inversión social de 534 mil 903 millones de pesos.

En ese sentido, AMLO comentó que en los cinco sexenios del periodo neoliberal (Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto) se destinaron siete mil millones de pesos para atender a los jóvenes.

En vez de atender a los jóvenes, el que fue rector de la UNAM, José Narro, acuñó la frase despectiva que los jóvenes eran ‘ninis’, que no estudian ni trabajan y las risas, por eso la decadencia fue completa, por entero, no fue nada más un asunto económico, el Fobaproa con la entrega de bienes, tuvo que ver con las universidades, la educación AMLO

“¿Qué no se dan cuenta los papás que después de llamarles ‘ninis’, ahora al joven que no tiene oportunidades de trabajo, de estudio, se le contrata, se le da trabajo como aprendiz en una empresa, en un taller y ahí terminan contratándolos o les dan trabajo?”, cuestionó AMLO.

AMLO agregó que ahora también se otorga la pensión para los adultos mayores, y recordó que en los gobiernos anteriores el apoyo que se les daba era de mil 160 pesos bimestral, “ahora seis mil, pero no era universal, y ahora son 12 millones de beneficiarios.

AMLO opinó que ahora con la llegada de Claudia Sheinbaum a la Presidencia se va a ayudar a las mujeres. “Imagínense 12 millones de adultos mayores, ¿cuándo los tomaban en cuenta’. Y Fox, me consta porque a mí me tocó crear este programa, salió de esta cabeza y de este corazón, y ofrezco disculpa, no lo copiamos en ningún lado, es autoría nuestra, por eso hablamos del humanismo mexicano.

Cuando se dio a conocer aquí en la Ciudad de México, en el 2000, ahí están las declaraciones de Fox diciendo que esto estaba mal, que había que poner a trabajar a los adultos mayores, ya después no se aguantó y dijo hasta groserías AMLO

AMLO dijo, por último, que es natural que haya dos formas diferentes de atender los grandes y graves problemas nacionales. “Claro, el conservadurismo inventa si le das apoyo a los jóvenes o entregas apoyo a los jóvenes, pues es populismo, paternalismo, y si rescatas a los de arriba es fomento, no es populismo”, añadió.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR