Gerardo Fernández Noroña: Osorio Chong 'quiso venir a la 4T y no se aceptó’

Gerardo Fernández Noroña, coordinador de Enlace con Organizaciones Sociales y Civiles de Claudia Sheinbaum, reveló que Miguel Ángel Osorio Chong, expriista y exsecretario de Gobernación, fue rechazado por la Cuarta Transformación.

"Osorio Chong se quiso venir al movimiento... no se aceptó", dijo.

Previo a un evento de la candidata presidencial en León, Guanajuato, Fernández Noroña reveló que Osorio Chong 'tocó las puertas' de la Cuarta Transformación, pero no fue admitido dentro de dicho grupo político. "No es cierto que recibamos a quien sea", remarcó durante una charla con sus seguidores a través de redes sociales.

"Me voy a atrever a decir una cosa fuerte: No es cierto que recibamos a quien sea, Osorio Chong se quiso venir al movimiento... no se aceptó, no se aceptó", dijo Gerardo Fenández Noroña.

Fernández Noroña enlistó a todos los políticos que no tienen cabida dentro de la Cuarta Transformación: el expresidente Felipe Calderón, la exprimera dama Margarita Zavala, Marko Cortés, el expresidente Vicente Fox y hasta el exmandatario Carlos Salinas de Gortari.

Todo esto lo dijo en relación a la adhesión de Alejandra del Moral, excandidata a la gubernatura en el Estado de México, quien se manifestó a favor de Claudia Sheinbaum.

Para Fernándz Noroña, existen políticos valiosos que han salido de la "corriente democrática" del PRI, pero resaltó que algunos no serán aceptados como parte de una decisión política y pragmática de la 4T.

Destacó el caso del fallecido Porfirio Muñoz Ledo, quien llegó a formar parte de la 4T.

