México tiene pruebas de secuestro del ‘Mayo’ y EU está obligado a entregar información: Gertz Manero

El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, sostuvo que México tiene las pruebas para acreditar el secuestro del narcotraficante Ismael Zambada, ‘El Mayo’, dentro de territorio mexicano por parte de Estados Unidos, país que, subrayó, está obligado a entregar toda la información al respecto.

Al participar en la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum, cuestionó el por qué Estados Unidos no detuvo al piloto de la avioneta clonada en la que ingresó el capo.

“Se tiene que identificar el vehículo que identificó a esa persona, que traía sus matrículas clonadas, se tiene que identificar con la matrícula del piloto, ¿por qué? porque ningún piloto, ningún avión puede llegar a un aeropuerto como el que hizo los Estados Unidos si no tienen una serie de requisitos, esos requisitos son obligatorios para todos, eso es lo que se está pidiendo, que nos digan por qué llegó el mismo avión clonado que fue clonado en los Estados Unidos; segundo, por qué no fue detenido el piloto en esas condiciones, porque no hay ningún punto de recorrido que nos diga cómo entró, que nos den todos esos datos, que son útiles, pero no son fundamentales, es decir, el secuestro está aprobado y nosotros tenemos que aprobar la información, que es el propio público que la conoce, y en ese sentido tienen la obligación de dar esa información”, dijo.

Violencia en Sinaloa

Cuestionado sobre si en la investigación a cargo de la FGR respecto a la violencia en Sinaloa, se indaga al gobernador Rubén Rocha Moya, dijo que no habrá imputaciones en tanto no se tengan pruebas.

“La Fiscalía tiene que ser muy concreta, nosotros no vamos a hacer imputaciones hasta que haya pruebas… nosotros vamos a seguir con las investigaciones”, dijo.

LMCT