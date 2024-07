'Yo soy un gladiador', afirma Alito Moreno, ante críticas de que ha destruido al PRI

Alejandro Moreno, líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), afirmó este lunes que él es un “gladiador”, luego de las críticas que ha sufrido de priistas, que lo señalan de destruir al instituto político.

MÁS INFORMACIÓN A puerta cerrada, PRI avala reforma de Alito Moreno que permite reelección

“Los vamos a exhibir a este bola de cínicos y corruptos sinvergüenzas; no nos van a asustar, ni nos van a echar para atrás , yo soy un gladiador, yo estoy echado para adelante, siempre , a mí no me van a asustar ni me van a doblar , lo hemos demostrado”, indicó.

"Yo soy un gladiador", dice Alejandro Moreno (@alitomorenoc), al responder respecto a las críticas de expertos priistas que lo han señalado como el destructor del partido.



📹: Claudia Arellano pic.twitter.com/kgUumMFTyW — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 8, 2024

En conferencia de prensa, Alito Moreno refirió que los “perfiles rancios” son quienes han manchado el PRI, por lo que ahora los van a poner en su lugar y “les vamos a exhibir con firmeza y claridad".

Fue así como Alejandro Moreno se lanzó contra Aurelio Nuño, Dulce María Sauri, Pedro Joaquín Coldwell y Francisco Labastida, entre otros priistas.

Ayer domingo, y en un ambiente de fuerte tensión interna, el PRI aprobó a mano alzada y a puerta cerrada, el dictamen que modifica los estatutos de ese partido para poder reelegir a Alejandro Moreno y a Carolina Viggiano en la dirigencia nacional, hasta por dos periodos más.

Mientras la mayoría de los delegados congregados en la 24 Asamblea Nacional Ordinaria de ese partido avaló los cambios estatutarios —entre gritos contrastantes de quienes coreaban: “¡Alito, Alito!”, y quienes repudiaban la reelección: “¡no reelección!”—, afuera de la sede de la asamblea, en el World Trade Center (WTC), se manifestaban priistas enardecidos a los que no se les permitió el acceso —incluidos delegados a dicha asamblea—, quienes dieron un portazo cuando uno de ellos quebró a patadas una puerta de vidrio en su intento por entrar.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR