Gobernador de Texas se extralimita al ordenar detener y regresar a los migrantes: AMLO

El gobernador de Texas, Greg Abbot se extralimitó al ordenar a la Guardia Nacional y a la policía del Estado para que lleven a cabo la detención de los migrantes y regresarlos a la frontera con México, acusó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“En efecto, él se está extralimitando, no le corresponde legalmente, tomar esa decisión, es algo que tiene que ver con el gobierno federal de Estados Unidos, sin embargo, como hay elecciones en noviembre, entonces buscan el sensacionalismo, el amarillismo piensan que así van a tener simpatía, los de un partido o los de otro”, destacó.

El jefe del Ejecutivo reiteró que si continúan con esta campaña, convocará a los mexicanos en Estados Unidos, que tengan posibilidad de votar en las elecciones de noviembre próximo para que apliquen un voto de castigo a quienes promuevan actos que violen los derechos de los migrantes.

“Nosotros no estamos de acuerdo con eso y ya lo he dicho y en su momento lo vamos a repetir más, si hay un candidato o un partido que maltrate a migrantes y maltrate a mexicanos, vamos a pedirle a nuestros paisanos para que nos ayuden allá para que no se vote por esos partidos y esos candidatos”, advirtió López Obrador.

Recordó que en Estados Unidos viven alrededor de 38 millones de personas de origen mexicano y también hay políticos de diversos orígenes, asiáticos, latinoamericanos y de otras latitudes que estarán bajo el escrutinio de los electores.

“Y que (no) van a estar apoyando a partidos y políticos inhumanos retrógradas, que están pensando en muros y en el uso de la fuerza y militarizar, cuando lo que se tiene que pensar es en la unidad y la fraternidad universal, que no está en la bíblica que hay que proteger al forastero, que no hay que maltratarlo y muchos son evangélicos, son católicos y porque no cumplen con las escrituras y porque esa hipocresía, ese doble discurso y más para sacar votos, es muy vulgar hacer eso y no tiene fundamento legal, además, porque no le corresponde”, enfatizó el jefe del Ejecutivo mexicano.

Andrés Manuel López Obrador confió en que esta medida no será apoyada por el presidente Joe Biden e incluso ya se están tomando cartas en el asunto por parte del Departamento de Estado de ese país, pues no es la primera ocasión en que el gobernador texano asume decisiones que no le corresponden.

“Yo estoy seguro de que el presidente Biden no acepta eso, estoy absolutamente seguro, es más el Departamento de Estado ya está cuestionando la medida, este mismo gobernador, hace unos días inventó que había que revisar los frenos de los camiones para obstaculizar las fronteras y las aduanas, cerró las aduanas con una argucia, con una maniobra supuestamente de tránsito, no es serio el señor, con todo respeto, también es autoridad, pero que no venga con eso”, manifestó molesto el Presidente.

