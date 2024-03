Vamos a gobernar con ‘ojos de mujer’, pero nada de quedarse en Palacio Nacional: Sheinbaum

La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que de llegar al máximo cargo en el país, gobernará con “ojos de mujer” y aseguró que procurará hacerlo desde “el territorio” y no desde Palacio Nacional.

“Saber que representas a las mujeres de México es una gran responsabilidad, una gran emoción porque uno ya no se pertenece a sí mismo sino a ese sueño que quiere cumplir cualquier niña, cualquier joven de poder llegar a ser lo que quieran ser”, señaló en su podcast de cada lunes.

Con motivo de la próxima conmemoración del Día de la Mujer, Sheinbaum Pardo recordó los compromisos hechos en su arranque de campaña con este sector de la población, al que dijo que el “chiste” de ocupar la Presidencia también deberá significar el impulso de políticas para mejorar la vida de las mujeres.

Por igualdad sustantiva y Centro Nacional de Cuidados

Como lo adelantó en el Zócalo, comentó la presentación de una iniciativa para elevar a rango constitucional la igualdad sustantiva.

“Parece simbólico, pero es importante. Que quede en la Constitución que las mujeres queremos el acceso a la igualdad sustantiva, se llama así porque claro que hombres y mujeres somos distintos, pero queremos el acceso a los mismos derechos. Ya hay una parte en el 4° Constitucional y también una vida libre de violencia”, comentó.

Sobre el Centro Nacional de Cuidados que propuso, explicó que esto busca quitar la carga que durante años han tenido las mujeres para el cuidado del hogar

Con este plan se buscará que, por medio del DIF en colaboración con otras instituciones de salud, se atienda a personas con discapacidad, adultos mayores y a la niñez de manera integral, se ofrezca educación inicial, se cuente con centros infantiles para las jornaleras agrícolas y trabajadoras de maquila y estén a disposición espacios de atención psicológica.

“Vamos a gobernar con ojos de mujer y eso significa también que las mujeres somos protectoras, responsables, tenemos una misión en donde hacemos muchas cosas a la vez porque así nos acostumbramos a la vida y procuramos proteger a todos, y esa visión se va a ver en el gobierno y al mismo tiempo desarrollar políticas que sean para el bienestar de las mujeres”, comentó.

Claudia Sheinbaum durante su arranque en campaña desde el Zócalo. Foto: Cuartoscuro

A los hombres dijo que esta revolución implica gobernar para todas y todos , pues aseguró que esto no se tratará de sólo tomar decisiones en torno a ellas.

“Yo pienso gobernar desde el territorio, nada de que ahí te quedas en Palacio Nacional y desde ahí… hay que seguir en territorio, cercana a la gente, que no haya este divorcio entre pueblo y gobierno”, dijo.

Darle continuidad a gobierno de AMLO, no sustituirlo

Ante las críticas que recibe y con las que se le señala de “no tener personalidad”, respondió: “a mí me da risa porque, en efecto, es una crítica como si las mujeres no tuviéramos capacidad. Yo estoy segura de mí misma, no me genera una mella personal, yo le tengo mucha admiración al presidente, yo soy una persona distinta, pero con principios muy similares, si no no hubiéramos militado durante tantos años juntos en este gran movimiento… Dicen ‘no tiene carisma’, entonces no sé por qué vamos tan arriba en las encuestas si eso fuera cierto”.

