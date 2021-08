Gobierno acatará amparos para vacunar a menores

El Presidente Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, afirmó que serán atendidas las órdenes de jueces que concedieron amparos en Oaxaca y la Ciudad de México para vacunar a menores de edad contra el Covid-19, ya que estas no pueden ser desobedecidas.

“Se atiende, si alguien acude al juzgado y pide que se vacune, aunque no le corresponda o no haya riesgo y el juez así lo decide, nosotros tenemos que cumplir, se le vacuna, no se puede desobedecer, aún cuando está demostrado por la Organización Mundial de la Salud que no hace falta, que no hay riesgos”, aclaró.

El juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, Santos Pérez, admitió a trámite la demanda de amparo que interpuso Clemente Mata a nombre de un menor de 18 años, con el fin de recibir la inmunización contra el coronavirus. Mientras en Oaxaca se otorgó un amparo a favor de un niño de 12 años de edad, ganado por su madre Alma Franco.

Durante la mañanera en Palacio Nacional pese a acatar la decisión del Poder Judicial, el jefe del Ejecutivo federal criticó de nuevo a los jueces porque están en contra de su gobierno.

“Además los jueces también cuando se trata de nosotros, todo en contra, son muy pocos los que actúan con rectitud, con sensatez, cuando se trata de asuntos nuestros, tienen consigna”, acusó el titular del Ejecutivo federal.

Por su parte, la secretaria de Educación, Delfina Gómez aclaró que sólo si las autoridades de Salud lo aprueban, se realizarán pruebas rápidas a los alumnos durante el regreso a las escuelas, y ratificó que se elimina la carta compromiso de corresponsabilidad de los padres de familia.

“Estaremos como secretaría atentos a indicaciones de salud, si lo consideran pertinente (realizar pruebas), ellos harán la notificación”, destacó la funcionaria ante el Presidente López Obrador.