Gobierno agiliza vacunación para evitar rebrote por Semana Santa: AMLO

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aseguró que se están apurando en vacunar a los adultos mayores, para que en abril todos tengan por lo menos una dosis que ayude a evitar un rebrote en Semana Santa.

Para el día 15 de abril estarán inmunizados al menos con una dosis los adultos mayores, ya que no queremos un rebrote como ha pasado en otros países y no queremos eso. Por ello tenemos que aprovechar y las vacunas han estado llegando. Hace dos meses conversé con el presidente Biden, estaba en Monterrey y le planté que nos ayudaran con vacunas, y me dijo que lo iba a ver, ya que también está en su proceso, pero le insistí