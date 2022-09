Indemnización a familias de mineros fue por razones humanitarias: AMLO

La indemnización a familiares de los mineros atrapados en el Pinabete se realizó por razones humanitarias, porque lo que entregan los empresarios suele ser muy poco , reconoció el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Y siempre la indemnización es por razones humanitarias, siempre, independientemente de lo que les corresponda por ley, que sí se les entrega, pero suele ser muy poco. Bueno, no hay nada pues, que compense la pérdida de la vida de un ser querido, de cualquier persona, pero esto es otro apoyo, esto nos nace y tenemos los recursos para eso. Y esa es la función del gobierno, ayudar al desposeído, al necesitado y al mismo tiempo castigar a los responsables”

Añadió que las indemnizaciones que se otorgan a las familias suelen ser muy bajas en monto, pero su administración está buscando que ésta situación cambie .

“Fíjense el cambio que ha habido, antes la Secretaría del Trabajo estaba en manos de los mineros, de las grandes empresas mineras, aunque o no se sabe o entra por un oído y sale por el otro, pero era gravísimo, porque todo el gobierno estaba tomado por los potentados. Ya lo he dicho, no había democracia en sentido estricto, era una oligarquía”