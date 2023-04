Gobierno buscará acuerdos para elegir a comisionados

El Gobierno federal mostró ayer su disposición a buscar acuerdos para que puedan transitar los nombramientos que faltan en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), señaló el PAN en el Senado, luego de sostener ayer una reunión con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, después de la entrega de la Medalla Belisario Domínguez.

El titular de Gobernación; el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, y el coordinador del grupo parlamentario del PAN, Julen Rementería, se reunieron para dialogar sobre la búsqueda de acuerdos para nombrar a los tres comisionados faltantes del Inai.

El encuentro fue auspiciado por el líder morenista Ricardo Monreal, quien se comprometió con los senadores del blanquiazul a promover este acercamiento, luego de que tomaron la tribuna del Senado para exigir la definición de los comisionados.

“En un ambiente respetuoso, el coordinador del PAN, senador Julen Rementería, y un servidor, nos reunimos con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, compromiso que ayer se adquirió para conversar sobre temas de la agenda legislativa”, resaltó el también líder de los senadores de Morena en sus redes sociales.

Tras el encuentro, el legislador panista se mostró optimista, porque dijo que fue cordial y que el encargado de la política interna del país mostró disposición a buscar mayorías para realizar las designaciones pendientes.

Los senadores son libres, ejercen su derecho y serán ellos, todos los integrantes del pleno del Senado, quienes deben tomar acuerdos

Adán Augusto López, Secretario de Gobernación

Comentó que López Hernández les garantizó que el Gobierno federal no tiene la intención de desaparecer el órgano de transparencia.

“Mencionó que en la bancada no hay una claridad, la bancada de Morena por supuesto, no hay una claridad; que no están todos de acuerdo, que hay algunas diferencias entre si hacerlo o no hacerlo. Y entonces yo le dije: ‘al final, vayamos construyendo las mayorías como se tienen que construir’.

“‘Al final ojalá se lograra la unanimidad, eso sería el ideal, el mundo ideal, ahí sí que es el mundo ideal, pero aquí lo que hace falta es la mayoría suficiente para construir un acuerdo’ y, bueno, él se dijo dispuesto”, comentó.

El senador panista señaló que López Hernández incluso mencionó la posibilidad de que pueda haber un periodo extraordinario de sesiones, aunque dijo que él le insistió que se deben aprovechar las últimas sesiones que todavía le quedan al ordinario.

Rementería mencionó que le planteó que los senadores del PAN están dispuestos a que, si así lo deciden en Morena, se defina a los comisionados del Inai por insaculación, siempre y cuando se tomen los primeros nombres que ya se evaluaron.

“Entonces, no hay un impedimento ni en nombres ni en fecha ni en la forma; incluso, hablaron por ahí algunas propuestas hasta de la insaculación, y le digo, pues si son los mismos nombres, que nosotros estamos dispuestos a aceptar cualquiera; el método que quieran, queremos”, declaró.

Sin embargo, al ser entrevistado, el secretario de Gobernación comentó que no intercederá para facilitar acuerdos entre los senadores de Morena para el nombramiento de los comisionados del Inai.

Señaló que escuchó atentamente los planteamientos del líder de la bancada panista, pero insistió en que “yo creo que está en ellos, los senadores de la República, en un caso construyan dos terceras partes y, en otro tres quintas partes”.

Aclaró que a él no le corresponde decirles nada a los senadores de Morena: “Los senadores son libres, ejercen su derecho y serán ellos, todos los integrantes del pleno del Senado, quienes deben tomar acuerdos”, por lo que subrayó que no intercederá “ni para bien ni para mal”.

Cuestionado sobre la afirmación que difundió en un tuit, de que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales es un lastre burocrático, opaco e innecesario, el secretario de Gobernación remarcó: “Yo no me desdigo de mis palabras, esa es mi opinión”.