Gobierno entrega 1.4 mdp en Acapulco

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que hasta ahora han sido entregados más de mil 480 millones de pesos, en apoyos para trabajos de limpieza en las viviendas afectadas por el huracán Otis en el puerto de Acapulco.

Previo a su visita para evaluar la situación de los damnificados y coordinar la búsqueda de personas desaparecidas, dijo que este jueves concluirá la entrega de ayuda para labores de limpieza a cada una de las más de 250 mil familias afectadas.

Explicó que ya se han entregado 190 mil apoyos de ocho mil pesos, con un promedio de cobro diario de 97 por ciento.

“No ha habido ningún problema con la entrega de recursos, como todo es de manera directa, no hay intermediarios, no hay ningún problema. Son los que inventan esto que están vendiendo materiales más baratos, los ‘coyotes’ que ya no pueden porque ya se terminó todo eso de que se les daba el dinero a las organizaciones y éstas no entregaban el apoyo”, aseguró.

Reiteró que el viernes iniciará la dispersión directa y en efectivo de los recursos destinados a la reconstrucción de los hogares afectados por el huracán, la cual será en dos pagos siguiendo un orden alfabético y de acuerdo con el programa de reconstrucción, entre 30 mil y 60 mil pesos por familia.

El mandatario mexicano reconoció a las tiendas de autoservicio, como Walmart, Comercial Mexicana, Chedraui y Soriana, por mantener precios bajos y expresó su gratitud a quienes realizaron donativos, como recientemente lo hizo el Club de Futbol Barcelona.

En tanto, la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, agradeció al vicepresidente de China, Han Zheng, la donación de 100 mil dólares que realizó este Gobierno a la Cruz Roja Mexicana para los damnificados de Guerrero.

Por su parte, Zheng solicitó a la canciller transmitir los mejores votos del presidente Xi Jinping a López Obrador para la pronta reconstrucción.