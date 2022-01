Gobierno no esconderá grave situación en contra de periodistas y activistas: Encinas

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, aseguró que el Gobierno federal no esconderá la magnitud de las agresiones en contra de periodistas y activistas, ya que en México se lucha contra la guerra sucia de la libertad de expresión.

"No vamos a minimizar el problema, no vamos a esconder su magnitud, señalamos lo que significa esta ola de violencia y no vamos a cejar en el cumplimiento de nuestra responsabilidad. Enfrentamos otra guerra sucia, ahora la que está en contra de la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos".