Gobierno ya no espía a políticos, empresarios ni periodistas: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador, rechazó este martes que su gobierno realice la práctica de las “escuchas” o el espionaje a políticos, empresarios o periodistas, pues “eso se terminó aquí”.

“Nosotros no lo hacemos, aquí se terminó eso, no espiamos a nadie, no escuchamos teléfonos de nadie. Pero hay muchos que se acostumbraron a eso, se quedaron con esas prácticas. Eso es lamentable, pero no es fácil de encontrar a quienes escuchan”, aseguró AMLO.

#ConferenciaPresidente | Martes 5 de diciembre de 2023. https://t.co/YmofCYt7Ks — Gobierno de México (@GobiernoMX) December 5, 2023

Luego de que se dio a conocer que un testigo protegido identificado como “Zeus” declaró ante la Fiscalía General de la República (FGR) que el gobierno de Enrique Peña ordenó espiar a empresarios como Germán Larrea y algunos periodistas, AMLO aclaró que no tiene información sobre ello.

AMLO reconoció que sí ha surgido evidencia de algunas investigaciones del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen) o la organización Guacamaya Leaks, la cual ha filtrado informes anónimos sobre casos dirigidos por el actual gobierno, pero esto, dijo, es falso.

“No tenemos información, puede ser que haya algo en lo que era el Cisen. Pero yo no sé de que haya algo, bueno lo que salió de las guacamayas, básicamente, pero siempre hemos padecido de espionaje”, sostuvo en la habitual conferencia de prensa mañanera.

AMLO resaltó que en otros sexenios sí había empresas y políticos que tenían sistemas especializados para espiar a empresarios, pero hoy en día eso ya no sucede.

“Lo de las escuchas, no, sólo lo que tiene que ver con la seguridad, pero es para no usar la fuerza. Si se recurre más a la inteligencia se usa menos la fuerza, en el caso del combate a la delincuencia organizada o al crimen, ahí sí hay escuchas, además están autorizadas, son legales”, explicó AMLO.

AMLO justificó que hay casos en que se llevan a cabo averiguaciones, pero en algunos específicos.

“Por esas escuchas se logra salvar muchas vidas cuando se hacen de manera profesional. Aquí no es que escuche Rosa Icela, pero sí se apoyan en inteligencia cuando hay secuestros. ¿No? Cuando se trata de salvar vidas, pero no tiene que ver con la parte política”.

AMLO lamentó que sí se metan a escuchar a las personas.

“Nosotros nunca hemos usado eso. Y sí es muy lamentable que se metan a escuchar. Sólo por orden de un juez, de conformidad con la ley. Pero no lo hacen así desde hace algún tiempo, se ha avanzado bastante, ya hay más recato”, finalizó AMLO.

El testigo “Zeus” declaró ante la FGR que el gobierno de Peña Nieto y su entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, tenían una lista de al menos mil 500 personas que el expresidente mandó a espiar a través de la empresa israelí Grupo KBH, y con ayuda del software Pegasus.

Únete a nuestro canal de Whastapp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR