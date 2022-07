Va gobierno federal tras juez Gómez Fierro por amparo otorgado a Iberdrola: AMLO

El gobierno federal investiga al juez Juan Pablo Gómez Fierro y si se encuentran irregularidades en el amparo otorgado a la empresa española Iberdrola se procederá en su contra, advirtió el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Nosotros estamos investigando a ese juez (Jua Pablo Gómez Fierro) y revisando como es que le concede un amparo a Iberdrola para que no pague una multa de 10 mil millones (de pesos), porque no fue un proceso legal, presumimos que hubo falsificación de documentos. Sí terminamos de descubrir que se falsificaron documentos o se usaron documentos extemporáneos, vamos a proceder legalmente y eso lo vamos a hacer en cualquier caso ni modo que porque es un juez o magistrado o el presidente no se va a poder denunciar", dijo el mandatario.

Agregó que no busca proponer una reforma judicial porque confía en que ese cambio surja del propio poder judicial y no que se tenga que realizar una reforma constitucional para meter en orden a estos jueces.

