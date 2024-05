Gobierno federal “permite y no combate” la corrupción en su administración: Xochitl Gálvez

La candidata a la presidencia de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruíz acusó al Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de permitir y no combatir la corrupción que existe al interior de su gobierno.

Entrevistada durante una reunión con el sector agropecuario en la Ciudad de México, sostuvo que en la administración federal “hay pura demagogia”, ya que, a pesar de las pruebas que se tiene en varios casos, no se quiere investigar.

Voy a regresar los apoyos al campo para que los productores no tengan que estar sufriendo año con año y que los precios de cobertura estén garantizados. Mensaje desde la reunión del Consejo Nacional Agropecuario en CDMX. https://t.co/nqiNr5cb1M — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) May 21, 2024

“Pura demagogia; él tiene las pruebas, tiene al SAT, a la fiscalía, podría investigar, pero vean lo que pasó con Ignacio Valle; él mismo reconoció que hubo un quebranto por lo menos 14 mil millones de pesos. Nacho Valle está en su gobierno cobijado ante la corrupción”, explicó.

Señaló que el caso de la directora de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara es igual, debido que se sabía con anterioridad que hay quebrantos, según la candidata.

“Este gobierno resultó corrupto, pero sobre todo el Presidente resultó un alcahuete con los corruptos de su gobierno, empezando con sus hijos. Se lo digo claramente, los corruptos son ellos. A mí lo más que me pudieron sacar fue un hijo borracho, es lo único que me pudieron sacar”, aseveró.

Gálvez Ruíz denunció el enriquecimiento ilícito de Rocío Nahle y su yerno, así como el del dirigente de Morena, Mario Delgado y su presunta relación en temas de “huachicoleo”, por lo que pidió al Ejecutivo se investigue cada uno de los casos, ya que tiene a todas las instancias a su cargo para ello.

“Son unos bandidos, no me han podido desmentir del robo del combustible, ¿verdad? No ha salido el SAT a decirme que es falso el dato de que entraron al país 150 millones de barriles de gasolina sin pagar impuestos. Son datos del SAT; Presidente, investigue ese robo. Aquí en México tendría que haber una investigación sobre los Carmona, sobre Mario Delgado. No espere usted a que sea investigado en Estados Unidos. Aquí en México se puede abrir esa investigación porque hay demasiados testimonios de lo que pasó con Carmona”, agregó.

Por otra parte, aseguró que no habrá una jornada tranquila este 2 de junio, debido que en algunos estados del país la delincuencia organizada va a decidir el destino. Además, invitó a la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei acudir a estados donde hay riesgo.

“Pues que vaya Taddei a Chiapas. La invito a que vaya a Chiapas. A ver, que hable con los familiares de los candidatos asesinados, con los familiares de las 15 personas asesinadas este fin de semana; no va a haber una jornada tranquila. Hay lugares que quien va a decidir el destino de México es la delincuencia organizada porque es el pacto criminal que tiene el presidente con ellos”, indicó.

Ante esto, dijo que es necesario tener un gobierno para todos, ya que es necesario dejar de dividir a la gente.

Xóchitl Gálvez mencionó que hay un fuerte problema en el campo, sobre todo por el tema de la extorsión; debido a que muchos productores prefieren regalar sus productos que pagar a la delincuencia organizada.

En el tema del agua, mencionó que es necesario tecnificar el campo, hacer cosecha de agua de lluvia y dotar del recurso al campo, debido a que ha sido fuertemente afectado; además de hacer infraestructura en el sector. “Hagamos un uso más eficiente, además de ver el tema con Estados Unidos, ya que no podemos dejar sin agua a los productores. Me queda claro que se debe tecnificar el campo, pues si no tenemos alimentos, no tenemos soberanía energética”, explicó.

KT