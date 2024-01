Gobierno, “obligado a dar seguridad” a candidatos

Marcela Guerra Castillo, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, hizo un llamado al Gobierno federal, Guardia Nacional, Ejército, Marina, alcaldes y gobernadores, para que den certeza en materia de seguridad a los ciudadanos.

“Estamos en año electoral, en breve todos los partidos políticos entrarán a la contienda para elegir más de 20 mil cargos de elección popular, para lo cual el gobierno, en todos sus niveles, tiene que estar a la altura de las circunstancias”, apuntó Guerra.

“No queremos candidatos ni candidatas asesinadas, secuestradas”, dijo, al hacer un llamado, “desde la Cámara de Diputados”, para que se haga lo necesario para brindar seguridad a los candidatos y a todos los ciudadanos en general.

“La inseguridad limita la democracia y la libertad y reduce la calidad de vida de la población”, advirtió.

La presidenta de la Cámara de Diputados se refirió a los hechos de violencia que se han recrudecido en los últimos días en algunas regiones de México e insistió en que “tenemos que proteger a la gente, proteger a los candidatos para que la elección sea segura, que salgan a votar en paz, que democráticamente elijan la opción política que ellos quieran, sin problemas de seguridad”.

La legisladora del tricolor afirmó: “No queremos que México caiga como Ecuador, que se encuentra en estado de guerra, lacerado por la violencia que genera el crimen organizado, especialmente el narcotráfico”.

La legisladora apuntó que en México “vamos, prácticamente, por un camino incorrecto en materia de seguridad, estamos faltando a los preceptos de la Agenda 2030 que quiere decir ciudades resilientes, ciudades pacíficas, ciudades en paz. Necesitamos ciudadanos que se sientan seguros en las calles, en las plazas y en sus casas”.

Guerra Castillo destacó que un gobierno democrático es el que garantiza los derechos políticos, el que protege las libertades económicas y crea un clima en el que florezcan la paz y el desarrollo.

En tanto, el pasado sábado la diputada priista lanzó un llamado urgente para abordar la grave crisis ambiental que afecta a la Zona Metropolitana de Monterrey.

De acuerdo con la legisladora, esta región conurbada se encuentra en una situación alarmante, ya que organismos internacionales proyectan que, para el 2024, Monterrey estará entre las diez ciudades más contaminadas del mundo, con una calidad del aire catalogada como muy deficiente.

Precisó que los municipios de Apodaca, Juárez, Cadereyta, San Pedro Garza García, San Nicolás de los Garza y Monterrey han experimentado niveles de contaminación peligrosos en los primeros días de este año.

La líder de la Cámara de Diputados advirtió que “12 de las 15 estaciones de monitoreo ambiental del Gobierno de Nuevo León revelan que el aire que respiramos nos está haciendo daño”.

Según el AQI Ranking: Real-Time Most Polluted Cities in The World, que mide la calidad del aire a nivel mundial, Cadereyta padece de un elevado nivel de contaminación, con una concentración de PM2.5 que excede 4.6 veces el límite recomendado por la Organización Mundial de la Salud y que representa un grave riesgo para la salud pública.