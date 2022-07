Gobierno no va a presentar denuncias contra el expresidente Enrique Peña Nieto: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que el gobierno de México no promoverá denuncias en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, eso es responsabilidad de la Fiscalía General de la República (FGR).

"Aclarar que desde que tome posesión lo digo y no se internaliza, hice el planteamiento de no perseguir a nadie que viéramos hacia adelante y que empezáramos a dar el ejemplo, gobernar con honestidad y si cometemos actos de corrupción que se nos castigara, no vamos a presentar denuncias, este asunto es porque había ese antecedente, cuando me preguntan no puedo ocultar nada se da a conocer como persona expuesta que lo somos todos. Las operaciones las revisan y terminan en hacienda y son notificadas por los bancos a Inteligencia Financiera ", dijo el mandatario.

Agregó que por ello sometió a una Consulta Popular la decisión de enjuiciar a los expresidentes, pero no fue vinculatoria.

Rechazó que tampoco es un mensaje al expresidente para que no intervenga en las elecciones del estado de México, eso es politiquería, señaló el mandatario.

"Eso es mentira periodísticamente es de manera amable una volada, no tiene nada que ver, ya me habían hecho preguntas sobre esto, pero nosotros no somos perversos no actuamos de mala fe", sentenció López Obrador.

Aclaró que no significa que dejar de presentar denuncias signifique vayan a ser "tapaderas" de ningún hecho ilícito.

lemm.