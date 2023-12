Nunca más un gobierno que reprima al pueblo de México: Claudia Sheinbaum.

La represión que vivió el pueblo de México durante los gobiernos neoliberales se acabó con la Cuarta Transformación, puntualizó Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la Presidencia de México, durante un encuentro con la militancia de Nochixtlán, Oaxaca, donde recordó los abusos que vivió el pueblo oaxaqueño en gobiernos pasados.

“Durante muchos años recibieron muchas migajas del gobierno federal, Oaxaca siempre fue el lugar de la compra del voto, de que, si había movilización, había represión, y por eso hay que recordar los momentos de represión (…), es decir, que nunca más un gobierno reprima al pueblo de México”, manifestó.

En ese sentido, precisó que en la continuidad de la 4T, —al igual que se ha hecho con el presidente Andrés Manuel López Obrador—, no se hará uso del Ejército, la Policía o la Guardia Nacional como estilaban los gobiernos del PRI y el PAN, pues recordó que la esencia del Movimiento Regeneración Nacional viene precisamente de las movilizaciones sociales.

“Aquí me comprometo con ustedes a que en la continuidad de la Transformación tampoco se va a utilizar el Ejército, ni la Policía, ni la Guardia Nacional para reprimir al pueblo. Nuestro movimiento está sustentado en la historia de las movilizaciones sociales, de los maestros, de los médicos, de los ferrocarrileros, del movimiento campesino, del movimiento indígena, de ahí viene nuestro movimiento”, aseveró.

Clic aquí para reproducir video Gráfico: La Razón de México

te puede interesar Abaten a líder de célula delictiva que operaba en el Mercado Central de Acapulco, Guerrero

De igual forma, adelantó que la Cuarta Transformación busca preservar el Humanismo mexicano que implementó el presidente Andrés Manuel López Obrador como eje de su gobierno, donde los que menos tienen son prioridad, además aseguró que en la 4T prevalecen los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México.

“Nosotros tenemos principios, tenemos causas, no ganamos la encuesta para traicionar al pueblo de México, tenemos grabados los principios de Morena, nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Oaxaca y al pueblo de México”, recordó.

Finalmente, reconoció al pueblo oaxaqueño por su aportación a la economía mexicana y a la de Estados Unidos, con el trabajo y esfuerzo de las y los migrantes que son el impulso para que el desarrollo de ambos países continúe.

“Oaxaca le ha dado mucho a nuestro país, mucho le ha dado a México, es más, los oaxaqueños y oaxaqueñas no solamente levantan la economía de nuestro país, sino también la economía de Estados Unidos”, añadió.

Por su parte, el dirigente de Morena en Oaxaca, Benjamín Viveros Montalvo, anticipó que en su estado hay compromiso de continuar con la Transformación y refrendó su apoyo a Claudia Sheinbaum.

“Estamos preparándonos para conquistar el segundo piso de la Transformación, los que estamos aquí estamos comprometidos y que en esta lucha no está sola, estamos todos respaldándola hasta el día del triunfo de nuestro movimiento”, afirmó.

Como parte de su gira por el país, la precandidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” —que conforman Morena, PT y el PVEM—, estará este viernes en el municipio de Atlixco, Puebla, para reunirse con la militancia en la tradicional Plazuela de la Danza del Huey Atlixcáyotl, a las 11:00 horas; después irá a la Plaza de la Constitución, del municipio poblano de Amozoc, a otro encuentro con militantes de Morena, a las 16:00 horas.

JVR