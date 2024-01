Gobierno promete respetar veda electoral; no habrá reparto de apoyos: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno será respetuoso de la veda electoral que iniciará el 1 de marzo próximo, por lo cual se acabarán con “los mil trucos” que utilizaban los gobiernos neoliberales de repartir despensas, materiales de construcción, tinacos, comprar votos y credenciales.

MÁS INFORMACIÓN A partir del 29 de febrero, AMLO suspenderá actos públicos por veda electoral

“Ya estamos a un mes de que inicie la veda electoral, a finales de febrero ya comienza la veda, porque el 1 de marzo inicia la campaña, entonces no se pueden entregar apoyos, asambleas y queremos ser respetuosos de todos estos procedimientos para no regresar a lo de antes, que no se respetaban los tiempos y había reparto de despensas, materiales de construcción, hasta un día antes de la elección, en la noche.

#ConferenciaPresidente | Jueves 25 de enero de 2024 https://t.co/9mF2dBYvMh — Gobierno de México (@GobiernoMX) January 25, 2024

“Una semana antes de la elección toda la noche, desde las 7 de la noche a las 6 de la mañana, tocando puertas, ‘en qué quedamos, cómo nos arreglamos’, repartir dinero, comprar votos. Si era una comunidad, un municipio donde teníamos mucha presencia, a comprar credenciales de elector para que no pudiesen votar porque eran votos menos para nosotros”, expuso AMLO.

AMLO advirtió que se acabó con esa coacción del voto que se presentó durante los gobiernos anteriores. Por ello, añadió, serán entregados los apoyos del programa de Bienestar antes del 29 de febrero.

“Por eso tenemos que informar a la gente de cómo se van a entregar los apoyos de Bienestar, que no tengamos que usar el tiempo de la campaña que es marzo, abril y mayo y la primer semana de junio”, indicó AMLO.

