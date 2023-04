Gobierno sostiene desinterés para negociar con la Suprema Corte

El Gobierno federal no negociará, ni habrá “enjuagues” con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como lo ordenó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, reiteró el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, durante la conferencia mañanera.

“El señor Presidente ha sido muy claro y esa fue su instrucción, y nosotros desde luego que la atendemos puntualmente, en que nosotros no íbamos, como se hizo en el pasado, a llegar a ningún acuerdo ni a prestarnos a ningún enjuague. Lo cierto es que es lamentable la decisión que ocho ministros de la Corte tomaron respecto al actuar de la Guardia Nacional y a la adscripción de esta a la Secretaría de la Defensa Nacional”, explicó el titular de Gobernación.

Añadió que no se retracta de sus declaraciones en torno a que los ministros se convirtieron en constitucionalistas de ocasión, porque no pusieron por delante el interés popular e incluso calificó de irrisoria la actuación de uno de los ministros al negarse a mantener a la Guardia Nacional en la Secretaría de la Defensa Nacional, pero declarar que “adoraba” al Ejército mexicano.

“Yo he dicho, y no tengo por qué desdecirme de ello, que actuaron como constitucionalistas de ocasión, que realmente no antepusieron el interés general. Todavía es risible el hecho de que uno de los ministros que con mayor ahínco se opuso a que la Guardia Nacional estuviera bajo el control operativo y administrativo de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues después de que dijo una cosa terminó diciendo que adoraba al Ejército Mexicano. Es una posición que no compartimos, y que, como ya hemos dicho, está en contra del interés superior del pueblo de México, en contra de que se garantice la seguridad de los mexicanos”, expuso el secretario.

Sin embargo, reconoció que sí conversó con “algunos” ministros que tenían dudas sobre la temporalidad en qué se deberán aplicar los resolutivos de la corte.

“Yo platiqué de manera telefónica con algunos ministros, ellos tenían la inquietud de que los efectos de la resolución emitida por la Corte no entraran de inmediato, sino había diversos planteamientos en cuanto a la temporalidad”, señaló Adán Augusto López.