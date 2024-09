Gómez Morín llama a militantes del PAN a sumarse y exigir la salida de Marko Cortés y aliados

Con la consigna de “o dejan al PAN o nos vamos”, un grupo de militantes de Acción Nacional encabezados por Manuel Gómez Morín exigió a la dirigencia nacional, “sacar las manos” del partido, debido a los malos resultados, el control de los padrones y el secuestro del proceso de cambio de dirigencia.

“Damos a conocer el movimiento: o dejan al PAN o nos vamos; un movimiento que va dirigido a los 300 mil miembros del partido, donde se les hace una invitación al mismo, con la consigna de que si no sueltan al PAN quienes lo tiene secuestrado nos vamos”, explicó.

En conferencia frente a las instalaciones del PAN en la Ciudad de México mencionó que, pese a que la fuerza política cumple 85 años, no hay nada que festejar, debido a los malos resultados y el pobre espectáculo visto en el Senado de la República, así como los pésimos resultados de la elección del pasado junio.

“Vemos un Acción Nacional secuestrado por quienes controlan los padrones de militantes, por quienes construyen alianzas con los Yunes, quienes construyen alianza en Coahuila, entre otros”, aseveró.

Sostuvo que el PAN como se encuentra en estos momentos, no le sirve a México, ya que unos cuantos deciden su destino, ya no existe imaginación, hay pactos en lo oscuro, está alejado de la ciudadanía, ha cerrado todas las puertas a nuevos miembros, donde se tolera la corrupción, que en alianzas con partidos con distintas ideologías sólo desdibuja su ideología, y que se olvidó de formar liderazgos y recorre a candidatos ajenos.

“No le sirve a México que donde gobierna no tiene autonomía, ni independencia, se sujeta a gobiernos y no es crítico. Aquí no hay plan B, no es irse a otro partido, es dejarlo, dejar un cadáver sin su gente”, dijo.

También hizo un llamado a la sociedad, para que ejerzan presión a los partidos de oposición, para que eviten la tiranía y prioricen la democracia, pues aseguró que el PAN debe dejar de ser un partido de élites y que el control se tome por todos.

Dijo que ha platicado con todos los exgobernadores y han mostrado su disposición a sumarse, aparte que también se emite un llamado a los actuales mandatarios estatales para que se sumen.

Pidió que se suspenda el proceso interno de renovación de dirigencia, para que se haga un alto, para que haya un CEN provisional y se haga una reflexión de lo que se debe corregir; cuando se haga eso, que se llame a elecciones.

Mencionó que actualmente es un partido que está contaminado, ya que el padrón no es confiable.

