Grupo de expertos defiende indagatorias sobre Ayotzinapa

Los exintegrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) respondieron a los señalamientos del Presidente Andrés Manuel López por la investigación en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, al señalar que en ningún momento han permitido la politización del caso.

En un desplegado que hizo del conocimiento público en sus redes sociales defendió su trabajo, pues aseveró que fueron sus investigaciones las que demostraron que la verdad histórica no era cierta; además, precisó que los escenarios del Río San Juan y el Basurero de Cocula habían sido creados para cerrar las indagatorias.

“Nuestros informes no muestran opiniones, sino hechos probados y cuentan con todas las fuentes en las que nos basamos. Invitamos a autoridades, medios de comunicación, académicos a analizarlos y responder a los hallazgos no con opiniones o descalificaciones, sino con el rigor que requiere la verdad. La verdad no se declara, se prueba, y todas las afirmaciones que incluyen nuestros informes tienen sustento probatorio”, expresó en la misiva.

Durante la conferencia matutina de ayer, el Ejecutivo federal acusó que el GIEI sólo “administra el dolor”, además, aseveró que el Ejército mexicano entregó toda la información del caso y gracias a las Fuerzas Armadas, se han logrado avances en el caso.

Dicho documento se trata de un audio que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes pidió, donde supuestamente se tiene conocimiento de un supuesto traslado de 17 normalistas y que un militar habría hecho la transcripción, motivo por el que los padres de los 43 realizaron un plantón en el Campo Militar 1 de la Ciudad de México la semana anterior.

Los exintegrantes del Grupo de Expertos Independientes dijeron que la investigación en el caso “ha sido una carrera llena de obstáculos” y por esa razón, se generó la salida del fiscal especial del caso, Omar Gómez Trejo.