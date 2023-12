Grupo Plural insta a Consejo de la Judicatura Federal que investigue crisis en TEPJF

El Grupo Plural en el Senado demandó al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que investigue el comportamiento de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), porque señaló que existen diversas irregularidades en la crisis interna que atraviesa.

El coordinador de la bancada, Germán Martínez, manifestó que corresponde a dicho órgano la responsabilidad de investigar la situación que prevalece al interior del máximo tribunal en materia electoral.

“Exijo como senador de la República al Consejo de la Judicatura una investigación de quien está moviendo esos hilos, al árbitro electoral, porque es grave, no se está dando certeza a los ciudadanos con un árbitro inestable.

🔴 Conferencia de prensa del senador Germán Martínez, del 12 de diciembre. https://t.co/lqMqFWLIoG — Senado de México (@senadomexicano) December 12, 2023

“Ahí ha habido despachos de abogados, machuchones y ahí ha habido, delicadísimo y esto lo pregunto, no lo afirmo, no es porque no me detenga, es porque no tengo pruebas, pero ya ha habido acusaciones de violaciones sexuales a mujeres en el Tribunal Electoral, entonces esto es delicado, es grave. Pido al Consejo, exijo, es el órgano que tiene atribuciones, no necesita denuncias, quien tiene atribuciones, facultades para investigar el comportamiento de esos jueces que son magistrados es el Consejo de la Judicatura”, manifestó.

En conferencia de prensa, aseveró que también la mayoría de Morena en el Senado tiene la responsabilidad de hacer los nombramientos pendientes para completar el órgano electoral jurisdiccional.

“Exijo a la mayoría de Morena del Senado completar al árbitro, porque faltan dos magistrados de la Sala Superior y cinco de las Salas Regionales”, aseveró.

Por otra parte, se refirió a los nombramientos pendientes de los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y dijo que espera que la Suprema Corte de Justicia Nación (SCJN) de “un manotazo” para sancionar a los senadores responsables.

Señaló que no se puede juzgar a todos los senadores “a rajatabla”, porque no todos tienen el mismo rango ni nivel de decisiones en la Cámara alta, pero insistió en que se aplique una sanción.

“No pueden quedar sin consecuencias las sentencias del Poder Judicial, porque si no, vivimos en un país de risa y no de Estado de derecho, espero que haya un manotazo sobre la mesa del Poder Judicial, que implique sanciones, un Samuelazo quiero desde la Corte para que haya sanciones a quienes no cumplen”, enfatizó.

Únete a nuestro canal de Whastapp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

Leo