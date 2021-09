Grupo plural revisa artículo por artículo de ley de revocación para evitar judicialización

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, dijo que buscan evitar que la ley de revocación de mandato termine en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que una comisión de todos los partidos está revisando artículo por artículo para alcanzar un consenso, incluyendo en la pregunta.

En conferencia de prensa, informó que por eso se acordó un receso en la sesión del Senado para que se reanude a las 18:00 horas y se terminen de revisar los 60 artículos de la legislación.

“De los 60 artículos que contiene el proyecto se está discutiendo artículo por artículo en un grupo plural, en un grupo de varios partidos y tratamos de lograr un acuerdo y un consenso, por eso es que nos hemos tardado, vamos en el artículo treinta y tantos, todavía no llegamos a la pregunta”, comentó.

Señaló que como líder de la mayoría, decidió que se hiciera un esfuerzo para evitar la judicialización de la ley: “La idea es que si nosotros nos comprometemos en un ejercicio para reformular la pregunta no lo impugnen, si no, no tendría caso”, subrayó.

Monreal reconoció que si no hay otra alternativa se impondrá la decisión de la mayoría de Morena y de sus aliados: “Ni modo, la decisión de la mayoría legalmente es la que prevalece, no quisiera que fuese así, sino por consenso, pero si no hay otra alternativa, actuaremos conforme a la ley”.

Explicó que en caso de que se impugnara sólo la pregunta, quedaría vigente el resto de la legislación, por lo que estarían vigentes 59 de los 60 artículos.

ANR