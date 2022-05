AMLO: Grupos delictivos no controlan el país

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo que el control del territorio nacional está en manos del gobierno y no de grupos delictivos.

En el marco de su visita a Sinaloa, remarcó que él no es Felipe Calderón y que ya no hay en el gobierno un Genaro García Luna.

A bordo de una camioneta, antes de partir de la presa Picachos, el titular del Ejecutivo federal reiteró a medios de comunicación que los grupos criminales no tienen el control del país, sino que esa idea es promovida por “los conservadores”.

“¿No es que los grupos delictivos estén tomando ciertos territorios de Sinaloa?”, le cuestionaron:

“Eso es lo que dicen los conservadores, pero no les crean a los conservadores porque si ustedes les creen a los conservadores pueden tener problemas, me refiero a que les produzcan confusión”, dijo.

Sobre los grupos que usan uniformes tácticos, dijo que “eso sucede en Jalisco, en otras partes, está mal no debe de suceder pero no sólo es el caso de Sinaloa, yo les diría “arriba Sinaloa”, indicó.

“¿Entonces los grupos no tienen control del territorio del país, los grupos delictivos?”, le cuestionaron.

“No, no, no, eso lo piensan los conservadores, ya yo no soy, yo no soy Felipe Calderón ya para que quede claro”, enfatizó.

Más temprano, López Obrador dijo que “No pasa nada, no pasó nada” sobre lo ocurrido ayer en la carretera Badiraguato-Guadalupe y Calvo, en la que fueron retenidos periodistas por hombres con armas largas y ropa táctica.