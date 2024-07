Grupos de Marea Rosa dejan solo al Frente Cívico

A decir de la organización Sí por México, la Marea Rosa dejó solo al Frente Cívico Nacional (FCN), agrupación mayoritaria entre las que conforman dicho movimiento de la sociedad civil, en su intención de convertirse en partido político.

“En el caso de la Marea Rosa, se mantendrá como un movimiento civil, ciudadano. El Frente Cívico Nacional, que es una organización que forma parte de la Marea Rosa, decidió, de manera individual, tomar la ruta de la formación de una nueva corriente política.

“En el caso de Sí por México, nos mantendremos como una organización eminentemente social, ciudadana, porque consideramos que desde la sociedad civil es importante continuar con una serie de retos y luchas que van a ser cada vez más complejas”, indicó Beatriz Pagés, integrante de esta organización.

Aun así, consideró que el nuevo partido es necesario para tener “caras nuevas” y diferentes a las “desgastadas” del PRI, PAN y PRD, que permitan hacer frente a la “dictadura” de la Cuarta Transformación.

Advirtió que el país enfrentará un contexto donde hay un Gobierno, el actual y el futuro, que están radicalizando posiciones para convertirse en un régimen totalitario, sin división de poderes y donde corren el riesgo las libertades tan importantes, como es la libertad de expresión.

Por ello, manifestó que Sí por México fue invitada por Guadalupe Acosta, uno de los líderes del FCN, a estar en la formación de un partido, “y yo creo que hay que estar muy atentos para saber, en su momento, qué decisión tomar y cómo desde la sociedad se puede apoyar este esfuerzo”.

Aseguró a La Razón que la Marea Rosa se mantiene unida y firme, a pesar de los “intentos” del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador por “debilitarla”, sin éxito, con el fin de imponer a su candidata en la Presidencia, Claudia Sheinbaum Pardo.

“Claro que lo intentó descalificar, lo trató de debilitar, pero me parece que sin éxito. Tan no tuvo éxito, que fue precisamente eso lo que le motivó al Presidente a utilizar todos los recursos del Estado para imponer a su candidata en las urnas el pasado 2 de junio, y también para ganar mayoría calificada en las dos cámaras”, refirió.

En una opinión autocrítica sobre la derrota de Xóchitl Gálvez, que apoyaba la Marea Rosa, reconoció que faltó mantener su imagen como candidata ciudadana y no arrastrar con la “carga y el lastre” de partidos que ya no cuentan con la confianza de la sociedad.

Indicó que hubo “una de las peores dirigencias de los partidos que la respaldaron —PRI, PAN y PRD—, los cuales están desprestigiados frente a la ciudadanía”.

Además, dijo que los dirigentes priista, Alejandro Moreno, y panista, Marko Cortés, sólo buscaron beneficios para ellos; en el caso de Alito, después de las elecciones debió renunciar a la presidencia del CEN del tricolor, por los malos resultados.

“Creo que PAN, PRI y PRD pudieron haber tomado la decisión de sí acompañar a Xóchitl, pero no colocándose delante de ella; debieron de haber cuidado que ella mantuviera la imagen de ser una candidata ciudadana y no arrastrar y cargar con el lastre de partidos políticos que ya no cuentan con la confianza ciudadana”, apuntó la integrante de Sí por México.

Beatriz Pagés admitió también que a todos (ciudadanos y partidos aliancistas) les faltó construir una propuesta de nación que fuera realmente una alternativa a un proyecto político, aseguró, tan autoritario y empobrecedor como el que representa Morena.

“Faltaron ideas, talento para ofrecer la propuesta de un México nuevo que pudiera ser suficientemente atractivo y representar una verdadera alternativa para una ciudadanía que está cansada de lo mismo”, sostuvo.