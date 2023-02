Guadiana mete reversa y se priva de ir al Super Bowl

Pese a que Armando Guadiana quería viajar a Arizona, Estados Unidos, para ver el Super Bowl 2023, el candidato único de morena vio el partido en casa, pues tuvo que cumplir con la agenda pública que tenia programada en Arteaga, Coahuila, en su último día de precampaña.

En su cierre de precampaña, el sábado pasado, Guadiana prometió a los coahuilenses de Saltillo, Monclova y municipios de las regiones Laguna y Carbonífera que se dieron cita en la plaza de toros Armillita, que no fallará, pues “soy un hombre honesto y voy a trabajar a partir de hoy intensamente para tener una gran campaña y así obtener el triunfo”.

Expusó que la 4T no tiene fragmentaciones y que él está dentro del llamado de unidad al que ha pronunciado el líder de Morena, Mario Delgado, quien por cierto estuvo presente en este cierre de precampaña en compañía de Citlalli Hernández, quienes respectivamente emitieron un mensaje de integración en torno a la militancia guinda y el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

No voy a robar ni un peso, no porque tenga mucho (dinero), sino porque la ética, la moral, la responsabilidad no permite que nos robemos un peso