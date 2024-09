Y ahora hasta guerra de propaganda

Y fue el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien ayer tuvo que reconocer ante el Presidente López Obrador, y la Presidenta electa Claudia Sheinbaum, que la situación de violencia que aqueja a su entidad no ha sido controlada totalmente. “Hemos estado controlando la violencia que tenemos y está pasando, no ha pasado, no quiero ser irresponsable, todavía hay brotes”, refirió el mandatario morenista, al tiempo que solicitó al mandatario federal que lo siga apoyando y para pedir también a la futura jefa del Ejecutivo lo mismo. Ayer, para variar, la situación de violencia pasó de los enfrentamientos armados a lo que ahora pinta como una batalla de propaganda. Y es que resulta que presuntamente, vía avionetas, fueron diseminadas por Culiacán, Los Mochis y Mazatlán, decenas de folletos en los que aparecen los nombres y rostros de 19 personajes, entre ellos las cabezas de la organización criminal, y hasta el propio gobernador Rocha, a quienes se les señala de cometer diversos delitos y se pide a la población que los denuncie. Uf.