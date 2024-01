'Ustedes van a ser los guerreros… los necesito', dice Xóchitl Gálvez en plenaria del PRI.

La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón, Xóchitl Gálvez Ruiz, se reunió con las bancadas del PRI en el Congreso de la Unión, a las cuales llamó a retomar las causas que defendían porque ahora necesita de su fuerza y experiencia.

Entre gritos y aplausos, este martes fue recibida en la sede nacional del partido en la Ciudad de México para reunirse con las y los legisladores de la bancada tricolor, con motivo de la reunión plenaria en la que prepararon su agenda rumbo al último periodo ordinario de sesiones en la LXV Legislatura.

Ahí subrayó que ha avanzado en las preferencias y esto ha generado efectos en sus oponentes, en referencia al movimiento de la Cuarta Transformación, por lo cual advirtió que los ataques en su contra podrían incrementar y frente a los cuales se declaró lista.

“Ustedes van a ser los guerreros en los próximos cuatro meses, porque vamos a crecer… Es obvio que estos seis puntos de este mes ya le dolieron. Está bien, nos vamos a acercar y se va a recrudecer el ataque, pero su servidora está lista para enfrentar todo”, exclamó.

te puede interesar Beca Benito Juárez 2024: fecha límite para recoger la tarjeta para estudiantes de universidad

En este contexto dijo a los legisladores tricolor que ahora no es momento de tener miedo, sino de actuar con valentía y que así el partido retome las causas que en el pasado defendió, de manera que ellos mismos se lo crean.

Ahí destacó que los “malos priistas” ya se fueron y que ahora sólo quedan quienes creen en México y a los cuales aseguró necesitar.

“Yo les quiero decir los necesito, los necesito en la calle, necesito la experiencia y la fuerza de Alito (Alejandro Moreno), porque vaya que es un cabrón, pero también necesitamos la sensibilidad de las mujeres”, comentó.

Fue así que señaló que algo de lo que el partido debe sentir orgullo es de siempre buscar “hacer lo correcto” y también de los perfiles políticos que ha formado y de los cuales hoy agradece estar acompañada.

Entre ellos destacó a la senadora Beatriz Paredes, junto con quien llegó a la final del proceso interno de la oposición para elegir a quien sería la abanderada en la contienda presidencial.

A la tlaxcalteca le agradeció su “generosidad” y la reconoció como una mujer de la que aprendió sobre la política.

“Yo te conocí cuando ni siquiera estaba en la política, te conocí cuando era una joven ingeniera intentando hacer cosas desde la sociedad civil y tú ya eras la política, tú eras ya la mujer reconocida que nos guiaba a otras mujeres. Fuimos juntas a una contienda, nos tenía que tocar a una de las dos, pero no sabes qué orgullo me dijo que llegáramos a la final dos mujeres, qué orgullo me dio caminar contigo y decirte que te necesito en este proyecto, necesito de tu inteligencia, necesito de tu conocimiento sobre el campo y otros temas de política… Cuando yo hablo de que no se trata de mí se lo digo en serio, no se trata de mí, no se trata de un proyecto personal, se trata de un proyecto al que le hemos llamado gobierno de coalición”, comentó.

También reconoció que perfiles como el de Miguel de la Madrid o el del diputado y exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo, la acompañen, pues afirmó que de ellos ha aprendido.

“Yo tengo dos cuadros impecables de ustedes en mi equipo: a Enrique de la Madrid, un tipazo brillante, capaz, y a Ildefonso, que es un gusto aprender de ti porque eres un maestro. Ayer tu clase del T-MEC que fue maravillosa porque me está preparando para la visita de Estados Unidos. No me pueden sorprender, tengo que estudiar y hacer lo mejor y siempre dispuesta. En Ildefonso siempre he encontrado una respuesta”, dijo.

JVR