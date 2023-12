'En la Gustavo A. Madero, en la CDMX y en el país es tiempo de la Transformación', afirma Claudia Sheinbaum.

En la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México y en todo el país es tiempo de la transformación, afirmó la precandidata de “Sigamos Haciendo Historia” a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, quien se reunió con militantes y simpatizantes de la capital del país para organizar los Comités de Defensa que servirán para construir el segundo piso de la 4T.

“Vamos a ganar las diputaciones federales, vamos a ganar las diputaciones locales, vamos a ganar la Jefatura de Gobierno y aquí en la Gustavo A. Madero vamos a ganar la Presidencia de la República, es tiempo de mujeres transformadoras, es tiempo de la Gustavo A. Madero, es tiempo de la Ciudad de México y es tiempo, que no se nos olvide, de la Cuarta Transformación de la vida pública de México”, expresó ante militantes y simpatizantes del movimiento.

Durante su intervención, recordó el daño que hicieron al país los gobiernos neoliberales, específicamente en la Ciudad de México, donde se construyó el Cártel Inmobiliario, un esquema de corrupción que imposibilitó la posibilidad de lograr una mejor vida para las y los capitalinos.

“Que no se nos olvide ese periodo, porque ese periodo también fue el del crecimiento del Cártel Inmobiliario, desarrollo de edificios en la alcaldía Benito Juárez, se llama así porque los alcaldes daban permisos a cambio de departamentos para ellos y sus familias, porque entonces se construyó un modelo de ciudad para algunos cuantos y para embolsarse los recursos públicos, pero en 2018 ese modelo fue derrotado gracias a los habitantes de Gustavo A. Madero, de Iztapalapa, de las 16 alcaldías”, señaló.

Clic aquí para reproducir video Gráfico: La Razón de México

te puede interesar Pensión Bienestar. Esta es la fecha límite para el registro de adultos mayores en Tlaxcala

Resaltó que desde 2018, bajo su liderazgo como Jefa de Gobierno, la capital del país reflejó avances en varios rubros y hoy es primer lugar a nivel nacional en inversión extranjera directa, creación de empleos y educación.

Agregó que la Cuarta Transformación se ve reflejada en todas las regiones del país con proyectos como Mexicana de Aviación, la cual volvió a volar gracias a la 4T y también destacó el caso del sureste mexicano, que históricamente fue olvidado y hoy en día alberga obras estratégicas de alto impacto como el Tren Maya y el aeropuerto de Tulúm, además de puertos y carreteras nuevas.

Por su parte, la precandidata de la 4T a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, extendió esta idea y enumeró los logros para el país y la capital de la mano de Claudia Sheinbaum y el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

“Hay que ver a la Cuarta Transformación, no como cinco años que han pasado, sino como un periodo histórico que inició en 2018 con la llegada de Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum a la Ciudad de México”, añadió.

En su intervención, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, resaltó el perfil de Claudia Sheinbaum como el más preparado para asumir la responsabilidad de dirigir al país, mientras que en la oposición apostaron por perfiles ligados a casos de corrupción y al Cártel Inmobiliario.

“Vamos a ganar las diputaciones federales y vamos a ganar las diputaciones locales", confió Foto: Especial.

“Nosotros tenemos a una mujer científica, valiente, que gobernó a la Ciudad de México de manera ejemplar y que ha acompañado durante más de 20 años en esta lucha a nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador”, expuso.

Finalmente, Francisco Chíguil Figueroa, presidente del Consejo Estatal de Morena en CDMX, manifestó que “las y los maderenses no olvidamos lo mucho que ha apoyado a los habitantes de esta demarcación territorial, que no olvidamos el Cablebús en la zona de Cuautepec, no olvidamos los beneficios en el Bosque de San Juan de Aragón, no olvidamos la construcción de un nuevo deportivo en la zona alta de Cuautepec, no olvidamos los más de 50 Pilares construidas, la renovación de trolebuses en su totalidad, la primera línea del Metrobús que funciona con energía eléctrica y por eso estamos aquí para decirle de nuestra lealtad al proyecto”.

Al evento también acudieron Sebastián Ramírez Mendoza, dirigente de Morena en CDMX; Leonol Godoy, responsable de circunscripción y diputado federal; y Magdalena Núñez Monreal, presidenta del PT en Ciudad de México.

Como parte de sus recorridos de precampaña, Claudia Sheinbaum tendrá un encuentro con militantes Campeche este miércoles, que tendrá lugar en la cancha de béisbol “Alfonso Durán Castillo”, en el municipio de Champotón a las 16:00 horas.

JVR