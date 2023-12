“No puede haber divorcio entre pueblo y gobierno”: Sheinbaum

Al reiterar que lo más importante al asumir un cargo es estar cerca de la población, la precandidata a la Presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, mencionó que la transformación no puede significar una separación entre gobierno y población.

“No es un asunto de personas solamente, no sólo es la responsabilidad que uno asume y lo más importante es que estemos cerca del pueblo de México, cerca de ustedes, que esa transformación no represente un divorcio entre el pueblo y el gobierno, sino todo lo contrario”, mencionó.

Como parte de su cuarta semana de precampaña, ayer visitó los municipios de Guaymas y Huatabampo, donde se reunió con simpatizantes.

En el primero, recalcó que para dar continuidad a la Cuarta Transformación que inició en la presente administración, es necesaria la unidad entre todos y todas, ya que el desarrollo “es con todos y con todas, porque no puede ser que el desarrollo sea para unos cuantos y para otros no”.

“México tiene que seguir creciendo con prosperidad compartida, porque si no se comparte la prosperidad, sólo se queda en unas cuantas manos y es humanista porque nosotros vemos por el que se quedó atrás, por el que no ha podido. No somos de esos modelos individualistas que sólo dependen del esfuerzo personal”, exclamó.

A los sonorenses aseguró que la entidad está en su mejor momento como efecto de las políticas implementadas por la Federación, como la Planta Solar que se construyó en Sonora y que hoy es considerada como la más grande de América Latina; también mencionó como parte de esto la nacionalización del litio.

Al hablar de su proyecto, dijo que para ella es un “sueño” el que todos los jóvenes cuenten con la oportunidad de estudiar.

“Parte del reconocimiento del aprendizaje tiene que ver con que puedan tener las mejores condiciones para que vayan a la escuela, así que se trata de seguir apoyando”, aseveró.

En su segunda visita del día a Huatabampo, Sheinbaum Pardo reiteró que el país atraviesa por su cuarta revolución, pero esta vez de manera pacífica, porque “es de la misma magnitud de la Independencia de México, la Revolución Mexicana”.

“Vino un cambio pacífico en el 2018, cuando llega el Presidente Andrés Manuel López Obrador y cambió la esencia del Gobierno, porque ya no se mira a los de arriba sino que se mira a los de abajo… Esa es la gran diferencia, así como Juárez separó la iglesia del Estado, el Presidente López Obrador ha separado el poder político del poder económico y hoy el gobierno sirve para beneficio del pueblo”, exclamó.

Ahí compartió los programas que implementó durante los años que estuvo al frente de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, como uno con el que dio becas a las y los estudiantes, pues aseguró que invertir en la infancia es tener mejores ciudadanos en el futuro.