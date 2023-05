Habitantes, reacios a posible desalojo por el Popo: “Llevo aquí toda la vida”

Mientras que la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez Alzúa, y el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, convocaron a los pobladores cercanos al Popocatépetl a prepararse para evacuar ante cualquier contingencia, los habitantes señalaron que no están dispuestos a abandonar sus hogares, puesto que llevan ahí toda su vida.

Los pobladores de Santiago Xalitzintla, San Mateo Ozolco y Nealtican, cercanos a las faldas del volcán, afirmaron a La Razón que no le tienen miedo a Don Goyo.

“Llevo toda mi vida viviendo aquí y no me voy a salir. En 50 años nunca ha hecho explosión y no lo va a hacer, así que no le tenemos miedo”, dijo Ramón, habitante de Santiago Xalitzintla.

Luego del evento que encabezaron los funcionarios, acompañados por elementos militares, Ramón, junto con Francisco, quienes se encontraban en el Zócalo de la población, ironizaron que están más preocupados los de la Ciudad de México que ellos.

Incluso Juan, que también se encontraba en el evento y posteriormente se quedó en las inmediaciones gubernamentales, dijo que si las autoridades realmente quieren hacer algo por ellos, entonces que arreglen todo el municipio.

“No sólo es Xalitzintla, aquí todo el municipio, San Nicolás de los Ranchos, lo tienen abandonado, sólo se acuerdan de nosotros cuando les truena el Popo”, externó.

Así lo acusó también la señora Faustina, quien aprovechó la llegada de los medios de comunicación para reprochar que el Paso de Cortés, que se supone que es la principal ruta de evacuación y sólo tiene carriles de ida y vuelta, es sinuoso, con algunos tramos con lodazal y otros sin asfaltar.

De hecho, en un recorrido realizado por La Razón en la zona de mayor riesgo y por las rutas de escape, se constató que varios de estos caminos de evacuación no se encuentran en condiciones óptimas, además de que no tienen todas las señalizaciones.

Los pobladores de Santiago Xalitzintla mostraron mayor confianza para exponer sus quejas ante una dupla de payasos que de la nada apareció, y que aseguraron que son youtubers y viejos conocidos de los habitantes del lugar, porque afirmaron que han asistido en otras etapas de actividad crítica de Don Goyo.

“Los elementos de seguridad llegaron por el evento con los funcionarios, pero si recorre por la ruta de evacuación, ya no están”, comentaron habitantes de San Mateo Ozolco, quienes además se quejaron de que, pese a que se encuentran en las inmediaciones del volcán, están más olvidados que los de Santiago Xalitzintla.

La señora Rosario expresó que la única separación entre Santiago Xalitzintla y San Mateo Ozolco es “un cerro pequeño”, “pero la ceniza (del volcán) nos llega igual y si decide explotar, igual seremos los primeros, pero no nos hacen caso”.

En el caso de los habitantes de Nealtican, mencionaron que fue más por iniciativa propia que decidieron resguardarse, ante la constante caída de ceniza, que por la orientación de las autoridades, pero tampoco tienen disposición para dejar sus hogares.

Expusieron que el problema es que no les ofrecen una evacuación clara ni lugares garantizados para que puedan estar seguros.

“Dejo mi casa dizque por seguridad y luego ¿en dónde me refugio? Tengo que estar buscando, no informan, no dicen, no hay garantías, no hay nada”, manifestó Leonor.

De hecho, al recorrer Nealtican, da la apariencia de que se trata de una “población fantasma”, donde casi todos los habitantes se encuentran resguardados y son pocos los que salen a las calles, porque en el recorrido de Huejotzingo a Santiago Xalitzintla es donde comienza a ser más notoria la presencia de ceniza.

Los habitantes de Huejotzingo comentaron que, aunque ellos también se ven afectados por lo que haga Don Goyo, no sufren tanto las consecuencias, salvo por la caída de ceniza.

“Pero de todas formas, si también nos dijeran como a los de Xalitzintla, que tenemos que salirnos, no lo haríamos, porque aquí no hay quién controle la rapiña”, platicó Rubén, taxista de Huejotzingo, quien dijo que con la actividad del Popocatépetl están llegando muchos “turistas” a revisar lo que está pasando, pero dijo que son pocos los elementos de seguridad extra que se observan.

En estas regiones, con un gran número de perros callejeros, los efectos de la ceniza se hacen presentes hasta en ellos, ya que muchos presentan irritación en los ojos y en las patas.

“Los perros tampoco le tienen miedo al volcán, lo escuchan que truena o les lanza la ceniza, pero están acostumbrados, les da más miedo el hambre, porque esa sí mata”, insistió Ramón, de Santiago Xalitzintla.

Mujeres caminan ayer por las calles llenas de ceniza en Santiago Xalitzintla, ayer. Foto: AP

Preocupa a autoridades que ante seguridad se impongan tradiciones

La población de Santiago Xalitzintla apuesta a las tradiciones y a la guía de sus mayordomos, más que a las indicaciones que hacen las autoridades de Protección Civil para garantizar su seguridad, ante la mayor actividad del volcán Popocatépetl.

Rodrigo de la Cruz, presidente auxiliar municipal, dijo que esta localidad de Puebla, cercana al coloso, es un poblado que aún “conserva muchas tradiciones y, debido a creencias, los pobladores se niegan a abandonarla, aunque participen en los simulacros”.

En entrevista con La Razón, mencionó que durante una reunión que tuvo con el gobernador Sergio Salomón Céspedes, le comentó que entre los principales problemas que podrían existir, al querer evacuar la zona, sería precisamente que la gente que habita se niega a hacerlo.

“Yo hace mucho no veía así el volcán, creo que es importante estar preparados. En la comunidad hay muchas tradiciones aún y la gente prefiere acercarse que alejarse del volcán; incluso, muchos vecinos han acercado ofrendas hechas por ellos con alimentos, semillas y otros elementos para ofrendar al volcán y que deje de rugir”, expuso.

El funcionario advirtió que su localidad, situada a sólo 13 kilómetros del volcán y con una población de dos mil habitantes, enfrenta otro problema “gravísimo”: no cuentan con hospitales ni estación de bomberos.

“Hay una clínica que tiene el municipio, pero no tiene nada; la verdad, carece de todo, sobre todo de medicamentos y cubrebocas. Nosotros lo externamos, pero no llegó el apoyo”, dijo.

Agricultores movieron sus mulas de la zona del volcán, ayer. Foto: AP

Santiago Xalitzintla pertenece al municipio de San Nicolás de los Ranchos y, de todas las poblaciones alrededor de Don Goyo, es el poblado más cercano al cráter. La mayoría de los pobladores vive de la actividad agrícola, por lo que para ellos es difícil abandonar su lugar de origen.

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) refiere a la región de Xalitzintla, junto con otras 26 comunidades poblanas, entre sus rutas peligrosas mapeadas, como algunas de las que podrían tener mayor afectación en caso de una tragedia volcánica.

Entre los riesgos, se ha informado a los pobladores que podrían ser cubiertos hasta por 10 centímetros de espesor de ceniza o alcanzados por fragmentos de roca de más de 64 milímetros; sin embargo, y a pesar de “que saben que incluso en un escenario trágico podrían perder la vida, dicen que no se salen de sus casas; ellos dicen que no dejarán morir su agricultura ni van a abandonar sus casas, varias de ellas hechas de roca, madera y casi todas con techos de lámina”, dijo la autoridad.

Rodrigo de la Cruz manifestó que los pobladores han preferido acercarse a los llamados “mayordomos” del pueblo, quienes son una especie de guía espiritual para los habitantes, que todos los 12 de marzo de cada año dejan ofrendas en el volcán, aunque ahora las autoridades les han alertado sobre no acercarse, aunque no ha faltado quien aproxima alguna ofrenda lo más cerca posible del cráter.

Y aunque el auxiliar refirió que ellos o ninguna otra autoridad puede “obligar a nadie a salir del pueblo, por lo pronto lo único que sí cumplen desde el 18 de mayo es atender el llamado a suspender las clases de manera temporal”.

De la Cruz comentó que en la población “presumen los habitantes que la tierra es muy fértil. Y sí lo es. La producción de maíz, frijol, calabaza, haba, nuez, piñón, pera, manzana y tejocote es muy buena, por eso aquí vienen muchas personas a comprar nuez en la temporada de los chiles en nogada”, refirió.

En una lona, autoridades señalaron a los pobladores las rutas de evacuación, ayer. Foto: Magali Juárez, La Razón

Ven deficiencias en rutas de evacuación

El director de Protección Civil del municipio de Yecapixtla, Morelos, Pedro Galicia, denunció que aunque hay rutas de evacuación en la localidad, en caso de una erupción del volcán Popocatépetl, “éstas son deficientes y carecen de mantenimiento desde hace ocho años”.

Explicó que debido a que en ciertas épocas la población presenta una gran afluencia turística, por ahora pobladores y autoridades “han determinado reforzar las medidas de entrada y salida en esa localidad, debido a la cercanía con el volcán, aunque honestamente lo preocupante es la situación de las malas condiciones de las vías que las autoridades nos marcaron como rutas de evacuación”.

La mayor parte de la población vive de sus negocios. “Casi todos venden la tradicional cecina para consumo, hay entrada y salida de vehículos constantemente, pero no hay un mantenimiento de las carreteras, por lo que es un peligro para la gente que no cuenta con la situación óptima para poder salir del lugar”, señaló.

De acuerdo con el funcionario, se estarán redoblando las medidas de seguridad, pero afirmó que hay cosas que no dependen de ellos, sino en general del gobierno estatal, para mejorar las vías, que en caso de un desastre natural evitaría “otro tipo de incidente entre los habitantes”.

Galicia apuntó que Yecapixtla está acatando las indicaciones que emiten las autoridades federal y estatal y agregó que en Morelos hay trazadas varias rutas de salida, entre las que están las siguientes: San Andrés Hueyapan-cabecera municipal, y San Andrés Hueyapan-Cuernavaca.

Una segunda ruta es la que comprende Tetela del Volcán a la cabecera municipal, siguiendo luego a San Pedro Tlalmimilulpan, Xochicalco, Lomas Lindas y San Juan, con destino a Jiutepec y Temixco.

La tercera ruta es la de Ocuituco, cabecera municipal, hacia Jumiltepec, Huecahuaxco y Ocoxaltepec, con destino a Amacuzac y Emiliano Zapata.

Y en una cuarta ruta de salida, que corre justamente de Yecapixtla hacia la cabecera municipal, ocho poblados -Xonacayo, Xochitlán, Mexquemeca, Los Capulines, Texcala, Tezontetelco y Achichipico con destino a Amacuzac, así como Emiliano Zapata- tienen sus vías “afectadas, fracturadas, con baches y falta de mantenimiento, debido al constante impacto de autos y el paso de autobuses de alto pesaje”, expuso.

El director también mencionó una quinta ruta de salida, que corre de Zacualpan de Amilpas hacia la cabecera municipal de Zacualpan de Amilpas y Tlacotepec, con destino a Amacuzac, Tetecala, Emiliano Zapata y Temixco.

Entre los puntos de vulnerabilidad que observa, subrayó que “aunque una erupción de baja a mediana intensidad sería suficiente para crear un desastre en la zona —el alcance de algún tipo de material incandescente podría ser de 15 a 25 kilómetros, dependiendo de las pendientes sobre las que avance—, también hay zonas en que el desastre puede comenzar desde el hecho de no tener las salidas adecuadas, porque aunque existen rutas de salida, es importante ver su condición”.

De acuerdo con el Comité Científico Asesor del Popocatépetl, los estados con mayor riesgo por la actividad del Popocatépetl son Puebla, Estado de México, Morelos y, en menor medida, Tlaxcala y Ciudad de México, por su cercanía.

“Sí han venido a explicarnos las consecuencias, pero enfrentarlas o prevenirlas dependerá sólo de nosotros, porque lo que es la realidad es que no tenemos los elementos”, concluyó.

Equipo para vigilancia, insuficiente: Cenapred

Al Centro Nacional para la Prevención de Desastres (Cenapred) le falta equipo para fortalecer la vigilancia de la actividad que se registra en el volcán Popocatépetl, la cual es una acción vital para poder responder con prontitud ante cualquier emergencia que derive del coloso.

En conferencia de prensa junto al Departamento de Vulcanología de la UNAM, Carlos Gutiérrez Martínez, director de Investigación del Cenapred, detalló que la instrumentación actual se compone de 10 estaciones sistémicas, tres estaciones meteorológicas, dos sensores sónicos para evaluar las explosiones, cinco sensores para valorar deformación y cinco cámaras con señal permanente.

Sin embargo, refirió que dicho equipamiento no es suficiente, ya que, aunque no mencionó cifras, dijo que es necesario ampliar la red de estaciones de registro sísmico, los instrumentos para evaluar la deformación, tener magnetómetros y también contar con cámaras de alta resolución, sobre todo térmicas, pues actualmente sólo se cuenta con una, la cual se consiguió en convenio con la Universidad de Colima.

Explicó que, debido a la cercanía del equipo con el volcán, las herramientas para su vigilancia se encuentran expuestas a condiciones que las dañan.

“Tomemos en cuenta que todos estos aparatos están permanentemente expuestos, no sólo a la intemperie, sino a condiciones verdaderamente difíciles: la caída de ceniza permanente e impactos en algunos casos. Ha habido ocasiones en las que hemos perdido celdas solares o antenas por impactos del volcán y todo ello ocasiona deterioro acelerado de los equipos. En realidad, esos son los equipos que quisiéramos tener en mayor número. Igualmente, las cámaras; tener con mayor resolución, sobre todo térmicas. Ahorita tenemos una en convenio con la Universidad de Colima que está operando aquí, pero nos hacen falta más equipos de ese tipo”, declaró.

En la explicación sobre la situación del Popocatépetl, Servando de la Cruz, investigador del Departamento de Vulcanología de la UNAM, mencionó que el episodio que ahora registra el volcán “no es el primero ni será el último”, ni “estamos ante una fenomenología sorprendente”, ya que desde el año 1500 se han documentado al menos 13 similares y algunos han durado hasta 40 años, con intensidad similar a la que se registra ahora.

Explicó que la actividad de estos días forma parte de la que se detonó en 1994, pero que a partir de 1996 comenzaron a formarse domos de lava al interior del cráter, que se han destruido con explosiones, lo cual ha ocurrido 86 ocasiones desde entonces. Además, sostuvo que existen los mecanismos de respuesta necesarios para gestionar este tipo de situaciones.

El investigador Carlos Valdés resaltó que, en 1994, 2013 y 2016 también se registró caída importante de ceniza y que el incremento de actividad volcánica se identificó desde septiembre del 2022.

FA despliegan a más de 7 mil elementos para apoyo

El Gobierno federal cuenta con un plan estratégico de evacuación, en caso necesario, de la población asentada en las inmediaciones del volcán Popocatépetl, pero hasta ahora el semáforo de Protección Civil se encuentra en amarillo y no se hace necesario desalojar a los ciudadanos, afirmó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Hay una comisión que está coordinando la acción la directora de Protección Civil, pero también con el apoyo de gobiernos estatales y también con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Hoy (ayer) en la mañana se nos presentó ya un plan. Aprovecho para decirle a la gente que, de acuerdo a los expertos, todavía es semáforo Amarillo en fase 3”, aclaró el mandatario.

Abundó que esta coordinación representa el despliegue de siete mil 275 elementos de las Fuerzas Armadas para auxiliar a la población; además, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, realizará una visita de supervisión para constatar las medidas adoptadas en caso de desastre, las nueve rutas de desalojo, los albergues que se instalarían de ser necesario.

“Estamos pendientes y en acciones preventivas, como lo establece el Semáforo Amarillo Fase 3. Y en las labores preventivas ha estado en comunicación la directora de Protección Civil con los gobernadores de Puebla, con los gobernadores de Morelos, con los gobernadores del Estado de México”, abundó el mandatario.

López Obrador dijo que a pesar del monitoreo constante que realizan especialistas de Protección Civil, la población tiene muy claro cuándo deben evacuar la zona.

“Ellos saben bien porque pues ahí nacieron, ya saben el comportamiento del volcán. Hay quienes sostienen que cuando hay erupciones es más tranquilizante que cuando está en silencio.”, reiteró.

Puebla: en suspenso, Tarjeta del Bienestar

Autoridades de Puebla informaron este lunes que debido a la situación que prevalece por las constantes emisiones de ceniza del volcán Popocatépetl, quedó suspendida por tiempo indefinido la entrega de Tarjetas del Bienestar y de apoyos por parte del Gobierno federal en 32 municipios del estado.

Gobiernos municipales difundieron en sus redes un comunicado de la Secretaría del Bienestar del Gobierno federal, en la que se establece que la decisión se tomó “con el objetivo de resguardar la salud de la población”.

Según el comunicado, la titular de la dependencia federal, Ariadna Montiel, dijo: “Las personas derechohabientes y beneficiarias no tienen nada de qué preocuparse, porque cada trámite sigue su curso, así como el depósito de pensiones y operativos de pago; sólo pedimos un poco de paciencia por el bien de todas y todos, no queremos arriesgar a nadie, como tampoco a nuestros servidores de la nación”.

“Pedimos a los poblanos estar pendientes del aviso de reanudación, decisión que tomaremos apenas las autoridades competentes nos hagan saber que no existe ningún riesgo para la población”, agregó Montiel.

Al respecto, el delegado de Programas para el Desarrollo en Puebla, Rodrigo Abdala, invitó a los derechohabientes y beneficiarios de los 32 municipios afectados a mantenerse informados a través de las redes sociales oficiales.

En tanto, ante el reporte de que este lunes permaneció la mala calidad del aire en la zona centro, el Congreso local decidió realizar todas sus actividades a distancia.

Por otro lado, el Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán de la ciudad de Puebla suspendió por la tarde nuevamente operaciones, mismas que había reanudado por la mañana.

En Morelos, autoridades de la Coordinación de Protección Civil y de la Mesa para la Construcción de la Paz dijeron estar listas para actuar en caso de que se requiera el desalojo de las comunidades más cercanas al volcán.

Las autoridades informaron que desde ayer se realizan frecuentes recorridos de supervisión en los municipios de Hueyapan, Ocuituco, Temoac, Tetela del Volcán, Yecapixtla y Zacualpan de Amilpas.

Por la tarde, el secretario de Educación estatal, Luis Arturo Cornejo Alatorre, informó que se decidió suspender clases presenciales en estos seis municipios.

De igual forma, el Gobierno de Tlaxcala ordenó la suspensión de clases presenciales a partir de ayer y hasta nuevo aviso en siete municipios de la entidad.

Ceniza del Popo afecta vuelos en aeropuertos

Las principales aerolíneas nacionales informaron que sus operaciones en los aeropuertos de la Ciudad de México y del estado de Puebla se vieron afectadas ayer, a consecuencias de las cenizas emitidas por el volcán Popocatépetl, que ha intensificado su actividad en los últimos días.

De acuerdo con información del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), hasta las 21:00 horas se cancelaron 44 vuelos de despegue, con independencia de muchos que a lo largo del día estuvieron demorados.

Por su parte, Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) informó que, derivado de la caída de ceniza volcánica por la actividad del Popocatépetl, el Aeropuerto de Puebla suspende operaciones a partir de las 16:50 horas y hasta las 7:00 horas de este martes.

En su cuenta en Twitter, señaló que el cierre se determinó hasta las 7:00 horas de este martes, cuando se evaluarán nuevamente las condiciones de la infraestructura.

“Como resultado de las exhalaciones intermitentes de vapor de agua y gases con contenido de ceniza del volcán Popocatépetl, se determinó cierre de operaciones del aeropuerto Internacional de Puebla #RedASA hasta las 07:00 horas del día martes 23 de mayo”, abundó.

ASA, operador de los aeropuertos del Gobierno federal, precisó que se realizan labores de barrido de ceniza en el Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán, en Puebla.

“Para cumplir con el compromiso de seguridad y calidad en el servicio, el área de Operaciones de la terminal aérea continuará realizando recorridos de supervisión y barrido a la totalidad de la pista, rodajes y plataformas (comercial y aviación general) del aeropuerto”, apuntó el organismo.

En redes sociales, Aeroméxico informó que continúa la alta afluencia en el AICM debido a las afectaciones por la actividad del volcán Popocatépetl.

Ante ello, recomendó a sus pasajeros usar su aplicación o sitio web para realizar tu check-in, así como llegar tres horas antes de su vuelo si documentan equipaje.

Volaris señaló que hay presencia de ceniza volcánica en el aeropuerto de Puebla y por ello la aerolínea tiene afectaciones en algunos vuelos de su red.

Aconsejó revisa el estatus de los vuelos en http://volaris.com/flightstatus, “¡Tu seguridad, siempre será lo más importante!”

En el mismo sentido, Viva Aerobus informó que, derivado de la presencia de ceniza volcánica sobre la zona del aeropuerto de Puebla, sus operaciones se vieron afectadas.

“Te sugerimos tomar las precauciones necesarias durante tus traslados y mantenerte al pendiente de cualquier actualización a través de nuestros canales oficiales de comunicación”, publicó en su cuenta en Twitter.

Respecto al cierre del aeropuerto de Puebla, apuntó que esta situación ha tenido efectos en los itinerarios programados de todas las líneas aéreas que opera en la entidad y se vio en la necesidad de efectuar ciertas cancelaciones en algunos de sus vuelos desde/hacia Monterrey-Puebla y Puebla- Monterrey.

“Te recordamos que si bien fue el Puebla el que suspendió actividades, esto tiene efectos en vuelos a otros destinos por las rutas y conexiones que las aeronaves afectadas cubren diariamente”, añadió la aerolínea a través de un comunicado de prensa.