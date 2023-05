Fue la recuperación de una concesión: AMLO

La ocupación de las vías del tren de la compañía Ferrosur, en el tramo de Coatzacoalcos y Medias Aguas, en Veracruz, fue constitucional y legal, y se trata de la cancelación de una concesión y no de una expropiación, especificó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia expuso que su Gobierno podría tomar el control, aunque busca un acuerdo con la empresa Grupo México, encabezada por Germán Larrea, para evitar que se tomen decisiones unilaterales.

“Como ellos lo sostienen, es cierto. Dicen que nos daban la pasada. Pues si no estamos pidiendo el derecho de paso, no, es que esto, esta concesión o este tramo, sí, tiene que restituirse, es lo único.

“Y nosotros, buscando un acuerdo, les damos el derecho de paso, pero la vía, que es de la nación, va a regresar al dominio de la nación por seguridad nacional y por interés público, y es completamente constitucional y legal”, indicó el mandatario.

Al referirse al momento en que se buscaba un acuerdo con la empresa, dijo que, incluso, dejaron de contestar las llamadas al titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López.

“Dijimos: Bueno, vamos a llegar a un arreglo y ya íbamos avanzando, pero intransitables, dejándonos como única opción el derecho de paso. Llegó el asunto que ya no le contestaban el teléfono al secretario de Gobernación.

“No estamos actuando de manera autoritaria, estamos actuando de conformidad con la Constitución y las leyes. De repente nos cancelan un acuerdo, un decreto para que pudiésemos trabajar y ya querían empezar a promover, a interponer amparos y detenernos. Entonces, ¿qué hicimos en el uso de nuestras facultades? Se declaró que toda esta región es de seguridad nacional y para beneficio de la gente, de utilidad pública, eso es todo”, dijo.

Explicó que se busca que toda la línea férrea que cruza desde Coatzacoalcos, Veracruz, a Salina Cruz, Oaxaca, incluyendo el tramo a Medias Aguascalientes, Veracruz, que está concesionado a Ferrosur, pase a manos de la Secretaría de Marina.

Sin embargo, dejó un mensaje claro: que los empresarios recapaciten y, con “sensatez”, tomen medidas para alcanzar estos acuerdos. Además, aclaró la presencia de marinos en esa región.

“Ojalá y yo espero que recapaciten y haya una actitud generosa. Y no es mi fuerte la venganza, no vamos nosotros a afectar a nadie. Vamos a esperar a que resuelvan, y ojalá sea en buenos términos. Es muy claro, es decir: adelante. Además, siguen pasando los trenes de Grupo México, eso también hay que informarlo, siguen entrando sin problema. Si actuó la Marina, es para cuidar que no haya un sabotaje y que nos culpen, pero no es para que se detengan las operaciones”, señaló.

Asimismo, rechazó que este asunto tenga relación directa con la negociación que lleva Germán Larrea con Citigroup para la adquisición de Banamex o se trate de un tema personal.

“Esto no tiene nada que ver con la operación que están haciendo para comprar Banamex, no; lo dije aquí y lo sostengo, si ellos cumplen con cuatro requisitos o recomendaciones: Primero, que sea capital mexicano mayoritario, que sea de mexicanos. Segundo, que estén al corriente en el pago de impuestos, que la empresa esté al corriente en sus pagos en Hacienda, en el SAT. Tercero, que el patrimonio cultural de Banamex se quede en México. Y, cuarto, que paguen impuestos”, expuso.