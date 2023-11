¿Hay clases este viernes 24 de noviembre? Esto dice el calendario de la SEP

Aunque este lunes 20 de noviembre millones de estudiantes no tuvieron clases con motivo de la Revolución Mexicana, los días de suspensión de clases nunca son suficientes y es por esto que te diremos si el próximo viernes 24 de noviembre tendrás que ir a la escuela o llevar a tu hijo a la misma.

Si estabas pensando que el fin de semana que pasó era el último puente largo del año, déjanos decirte que no es así; según el calendario del ciclo escolar 2023-2024 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) todavía falta un puente antes de las vacaciones de invierno.

Justamente, este viernes 24 de noviembre, los estudiantes de prescolar, primaria y secundaria no tendrán clases debido a que se realizará el tradicional Consejo Técnico Escolar y Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes, el último correspondiente a 2023, por lo que los menores no deberán asistir a la escuela.

👩🏻‍🏫👨🏻‍🏫 Maestra y maestro:



Ya puedes consultar los insumos del Consejo Técnico Escolar del mes de noviembre. Recuerda que se realizará el próximo viernes 24.



👉Consúltalos en: https://t.co/IVRdNNBRAu pic.twitter.com/nIleiJl3d2 — SEP México (@SEP_mx) November 21, 2023

Por otra parte, del lunes 27 al jueves 30 de noviembre será la entrega de boletas para los padres de familia y finalmente, las vacaciones de invierno comenzarán el 18 de diciembre y los estudiantes no regresarán a clases hasta el lunes 8 de enero de 2024. Sin embargo, los docentes deberán acudir desde el jueves 4 de enero ya que ese día y el viernes 5 hay Taller Intensivo de Formación Docente.

Ahora que ya sabes que el viernes 24 de noviembre no habrá clases, trata de que tus hijos no falten estos días a la escuela para que las faltas no afecten sus calificaciones.

