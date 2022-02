No habrá desabasto de energía eléctrica por conflicto Rusia-Ucrania: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que México es partidario de la no intervención en el conflicto de Ucrania y negó que esto pudiera afectar en el desabasto de energía eléctrica.

“No hay nada que temer en cuanto a que nos falte energía eléctrica en el caso de un agravamiento en el conflicto entre Rusia y Estados Unidos u otros países por la situación en Ucrania”, recalcó AMLO.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, aseguró que se mantienen contratos para recibir gas y que en caso de que aumentara su precio se cuenta con otras herramientas para generar energía eléctrica.

“Tenemos las hidroeléctricas, tenemos el combustóleo en caso extremo y tenemos el carbón en caso extremo, pero no nos quedaríamos sin energía eléctrica aun aumentando el precio del gas” aseguró el Presidente.

Explicó que México cuenta con una red nacional de conducción de energía, la cual ayudó durante la temporada de heladas en Texas.

“Que fue lo que sucedió; pusimos a trabajar las hidroeléctricas, las turbinas, con toda su capacidad y esa energía producida en Chiapas llegó al norte donde se tuvieron que cerrar plantas que producen energía eléctrica con gas”, detalló López Obrador.

Sobre la posición de su gobierno en el conflicto de Ucrania, reiteró que como ya lo expresó la cancillería y la representación del país ante el Consejo de Seguridad en las Naciones Unidas, México no está a favor de la intervención y de la invasión a otros países.

“México ya fijó su postura; nosotros somos partidarios de la política de no intervención de la autodeterminación de los pueblos; no queremos invasiones, no aceptamos que un país invada a otro, no hay ninguna razón, es contrario al derecho internacional de las naciones”, aseveró AMLO.

Además, expuso que la posición de México coincide con la postura de la Organización de las Naciones Unidas, pues dijo que no se desea que haya conflictos porque su gobierno es partidario de la paz, el diálogo y los acuerdos.

“Sobre todo que actúen de manera responsable las potencias, las naciones hegemónicas, y que ya se abandone para siempre la costumbre del intervencionismo y que siempre se haga valer el principio juarista de que entre los individuos y las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz. A veces se les olvida a gobernantes del extranjero y andan de metiches, pero eso es lo que puedo opinar”, añadió.

