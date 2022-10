No habrá "negociación" con criminales en Guerrero, advierte AMLO

La dimensión de los sucesos en Totolapan, Guerrero, es de tal magnitud que no puede haber negociación en ningún sentido, respondió el Presidente Andrés Manuel López Obrador a la intención del líder del grupo criminal La familia Michoacana, José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias "El Fresa", quien buscaba negociar con el alcalde de esa región.

"No es asunto del gobierno local, es un asunto gravísimo dónde pierden la vida 20 personas, eso no está para acuerdos eso está para investigación y que se aplique la ley", advirtió el mandatario.

Señaló que ya se está trabajando en la zona donde se produjo el ataque y pronto habrá noticias relevantes.

"Puedo comentarles que pronto vamos a tener información y espero que se castigue a los responsables, que se detenga y castigue a los responsables, eso es lo que se está haciendo. No puedo dar más información, pero si se está actuando, no se permite la impunidad; no es como antes que actuaban delincuentes, se cometían asesinatos y no había castigo, entre otras cosas porque había acuerdos con las autoridades", criticó López Obrador.

Dió a conocer que las averiguaciones siguen en manos de las autoridades locales, la Fiscalía del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública.

También reconoció que la gobernadora, Evelyn Salgado, le solicito reforzar la vigilancia en la región de la zona serrana de Guerrero, debido a esta violencia que prevalece.

lem.