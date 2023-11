¿Habrá un nuevo día de descanso obligatorio en México en 2024? Aquí te decimos

En la Cámara de Diputados se presentó una propuesta sobre un nuevo día de descanso obligatorio en México a partir de 2024. Dicha iniciativa forma para de las 17 ideas que se discutieron el 14 de noviembre.

La propuesta la hizo el legislador Casimiro Zamora Valdez, del Grupo Parlamentario Morena. Conoce de qué trata, cuándo entra en vigor y en qué fecha exacta será este nuevo día de asueto.

El nuevo día de descanso obligatorio tiene que ver con la toma de protesta del Presidente de México, quien asume el cargo el 1 de diciembre y no el 1 de octubre, como lo establece las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La iniciativa consta de un nuevo día de descanso obligatorio en México y pretende reformar el artículo 74 inciso séptimo de la Ley Federal del Trabajo (LFT), en materia de descanso obligatorio por transmisión del poder Ejecutivo Federal.

El objetivo fundamental del descanso obligatorio de dicho día es que los ciudadanos vean el resultado del ejercicio democrático con el hombre o mujer que asume la titularidad del poder Ejecutivo federal tras su voto.

"Como lo señalé anteriormente, la Ley Federal del Trabajo NO ha sido armonizada y se sigue considerando el día 1 de diciembre y no el 1 de octubre. Las y los diputados estamos obligados a garantizar los derechos de los trabajadores mexicanos sean respetados y no debemos ser omisos ante esta inconsistencia. Sabemos que hay empleadores que aprovechan las lagunas legales para violentar los derechos del trabajador. Tenemos muy buen tiempo para revertir esta situación y armonizar la Constitución con la ley", detalló el legislador Casimiro Zamora Valdez.

El diputado señaló que se debe garantizar que la ley esté alienada con los derechos de los trabajadores, por lo que, "debemos garantizar que el pueblo de México de fe de un día de descanso obligatorio de quién será el próximo presidente de México".

Esta propuesta ocurre a menos de un año de la elección de la próxima titular del Poder Ejecutivo, por lo que solicitó dar trámite a esta iniciativa.