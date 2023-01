Habrá propuestas tras cada ataque: Del Moral

El PRI en el Estado de México denunció que autoridades del municipio de Tecámac clausuraron ilegalmente anuncios espectaculares de la precandidata a la gubernatura de la entidad por la alianza Va por México, Alejandra del Moral, quien aseguró que, con cada ataque de los adversarios, habrá una propuesta.

El PRI estatal adelantó que acudirá ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) para interponer los recursos y demandas correspondientes.

“En una actitud de censura y de violación a la libertad de expresión y a la equidad electoral que demandan las precampañas en la entidad, trabajadores de dicho municipio colocaron sellos de suspensión en los anuncios ubicados en calles de Tecámac”, sentenció el tricolor.

Además, lamentó la intromisión de las autoridades municipales en el proceso electoral para inclinar la balanza a favor de “otras precandidatas”, ya que los espectaculares cumplen con la ley y la normatividad en la materia, como licencia vigente, identificación y medidas de seguridad, entre otros.

Del Moral afirmó que este instituto político encabezará una gesta heroica por el bien de la entidad. “Vamos a encabezar juntos una gesta heroica por el Estado de México, porque hay que ser valientes para defender a esta tierra”, aseguró.

Alejandra Del Moral indicó que la militancia tricolor de Nezahualcóyotl tiene el firme propósito de que las mujeres y hombres, adultos mayores, niñas y niños, así como los jóvenes y las y los trabajadores de este municipio vivan en mejores condiciones. “Se van a encontrar a una mujer chambeadora, a una mujer que les va a decir la verdad, a una mujer que quiere que le ayuden y le acompañen y, sobre todo, a una mujer que ya demostró que ellos no son invencibles”, destacó. También afirmó que la gente no quiere más politiquería, sino acciones y hechos. “Nosotros sí entendimos que la gente no quiere más politiquería, quiere acciones, quiere hechos y quiere políticos de altura y este proyecto es el que lo va a ofrecer”, estimó.

Y agregó que, por cada ataque de sus adversarios, darán una propuesta y, ante cada descalificación, avanzarán con paso firme. Expresó que ser valiente significa no echarse para atrás, sino ir hacia adelante y ganar a la buena, por ello, está convencida que ser valiente no es ser peleonero, sino para no echarse para atrás y ganar a la buena. “Así es que, cada uno de ustedes se tiene que ir de aquí convencido de que sabemos cómo ganar, de que nadie conoce mejor el territorio que nosotros, que nos debemos sentir orgullosos de lo mucho que hemos construido”, subrayó ante la militancia priista.

Indicó que los priistas deben tomar su lugar en la batalla y defender cada rincón de la entidad, porque el progreso y la estabilidad del estado se ha construido en unidad por hombres y mujeres valientes.

“Lo que sí he aprendido y he entendido de los priistas es que no nos rajamos y, precisamente, por eso somos valientes”. Se comprometió a luchar sin cansancio para dar muestra de qué están hechas las verdaderas mujeres mexiquenses. Este sábado continúa su participación en el Encuentro con “Líderes y Militancia”, señaló la aspirante del tricolor.