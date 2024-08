"Han hecho de mi vida un pin… infierno": diputada explota contra bancada de Morena | VIDEO

La diputada Susana Prieto Terrazas explotó la mañana de este lunes en contra de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, a la que acusó de bloquear su participación parlamentaria en el debate de la reforma al Poder Judicial contra la que se iba a oponer.

“La violencia política que han ejercido en mi contra no tiene… Estoy hasta la madre de lo que han hecho conmigo… Fueron ellos los que traicionaron al pueblo de México al no pasar [la reforma] de las 40 horas y por congruencia con los trabajadores me retiré de su bancada, a partir de ese momento han hecho de mi vida un pinche infierno”, exclamó.

En la imagen, la diputada Susana Prieto Terrazas. Foto: Especial

puedes leer Trabajadores del PJ protestan en el Ángel de la Independencia contra la reforma judicial

Previo al arranque de la sesión, la legisladora rompió en llanto dentro del salón en el que la Comisión de Puntos Constitucionales lleva a cabo el debate. Acusó al presidente de la mesa, el morenista Juan Ramiro Robledo, de no permitirle presentar sus propuestas de modificación al dictamen, bajo el argumento de que ya no forma parte de ningún grupo parlamentario.

Por ello, refirió que con esta acción se le ha obligado a pedir que se le ceda espacio en las otras bancadas para poder usar la tribuna, con lo que, acusó, se le pueda señalar por otros medios como una traidora.

“Así les gusta, vender a la gente como traidora. Dos años y medio en esta Cámara defendí el proyecto de López Obrador…Yo sé que mis compañeros de las diversas bancadas están abiertos, incluso me dicen que me ceden el uso de la palabra, pero ¿si saben lo que van a hacer [Morena]? ¡Con sus pendejetes youtuberos ponerme ante todo el país como una traidora!”, gritó.

Aseguró que desde que dejó la bancada de Morena en febrero de este año no se le han pagado a sus asesores, no tiene acceso a sus subvenciones y se le ha sacado de la Comisión, sin previo aviso.

“Abandoné la fracción parlamentaria de Morena el último de febrero. La violencia política que han ejercido en mi contra ha sido una verdadera vulgaridad”, reclamó.

"Me tienen hasta la madre, han hecho de mi vida un pinche infierno", dijo la dip. Susana Prieto.

Acusa a Morena de impedir su participación vs reforma judicial. pic.twitter.com/fuwuj39jBW — Yulia Bonilla (@yul_bonilla) August 26, 2024

cehr